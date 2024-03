Shaitaan Box Office Collection: अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म को रिलीज को 8 दिन हो चुके हैं। फिल्म 'शैतान की जिस तरह से कमाई हो रही है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही ये 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और अब 100 करोड़ी पर फिल्म की निगाहें हैं। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' अब तक कितनी कमाई कर ली है। Also Read - Shaitaan-Yodha Box Office Early Estimates: 'शैतान' के आगे निकला 'योद्धा' का दम, कुल इतने करोड़ लगे हाथ

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' लोगों को खूब पसंद आ रही है। इसका सबसे उदाहरण है कि बीते शुक्रवार यानी 15 मार्च को सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'योद्धा' और अदा शर्मा की फिल्म 'बस्तर द नक्सल स्टोरी' रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'शैतान' ने अच्छी कमाई की है। फिल्म 'शैतान' ने अपनी रिलीज के आठवें दिन यानी शुक्रवार को 5.12 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म ने अब तक 86.72 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे वीकेंड के पूरे होने पर 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लेगी।

#Shaitaan continues to dominate, despite arrival of new films cutting into the market share… Commences Week 2 [Fri] with a solid number… Ample growth on Sat - Sun is on the cards… The supernatural-thriller should comfortably cruise past ₹ ? cr mark on [second] Sun [Day 10].… pic.twitter.com/rHlW6Osd1A

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 16, 2024