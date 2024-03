Movie Shaitaan Box Office Collection: सिनेमा की दुनिया के चर्चित सितारे अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' जल्द ही 100 करोड़ रुपये के क्लब वाली मूवीज में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म की कमाई में दूसरे शनिवार को एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। फिल्म 'शैतान' को शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था और इस पर दूसरी फिल्मों के रिलीज होने का कोई खास असर नहीं पड़ा है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने रिलीज के 9वें दिन कितना कलेक्शन किया और अब तक कितनी कमाई हो चुकी है। Also Read - Shaitaan Box Office Collection Day 9 Early Estimates: 100 करोड़ के करीब पहुंची अजय देवगन की 'शैतान'

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बीते 9 दिनों में 95.84 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म 'शैतान' ने रिलीज के 9वें दिन 9.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इस हिसाब से ये फिल्म 10वें दिन 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' को रिलीज के तुरंत बाद से बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

100 NOT OUT - CENTURY *TODAY*… #Shaitaan is the *second* #Hindi film, after #Fighter, to hit ₹ ? cr mark [#India biz; NBOC; 2024 releases]… Remains first choice, continues to resonate with moviegoers at urban centres and beyond.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 17, 2024