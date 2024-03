Ajay Devgn's Shaitaan Box Office Day 1 Collection: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और आर माधवन स्टारर निर्देशक विकास बहल की मूवी 'शैतान' आखिरकार सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। इस मूवी ने पहले दिन उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। निर्देशक विकास बहल की इस हॉरर-सस्पेंस ड्रामा फिल्म ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों से शानदार ओपनिंग हासिल की। जिसकी वजह से मूवी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले ही भारी बज था। जिसकी वजह से इसकी तुलना 'दृश्यम 2' से की जा रही थी। दिलचस्प बात ये है कि कमाई के मामले में भी अजय देवगन की इस मूवी ने 'दृश्यम 2' की बराबरी कर ली है। Also Read - Shaitaan Box Office Collection Day 1 (ES): 'शैतान' ने पहले दिन किया धमाका, फिल्म ने कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और आर माधवन की मूवी 'शैतान' ने पहले दिन शानदार ओपनिंग ली है। इस मूवी ने सिनेमाघरों से पहले दिन ही शानदार 15.21 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली है। जो उम्मीद से कहीं बेहतर है। इससे पहले अर्ली एस्टिमेट्स रिपोर्ट्स में भी दावा किया जा रहा था कि ये मूवी पहले दिन आराम से 14-15 करोड़ रुपये की रेंज में काराबोर करने वाली है। जबकि मूवी ने पहले दिन ही उम्मीद से बेहतर कमाई करते हुए 15.21 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि मूवी आने वाले दिनों में भी जबरदस्त कमाई करने वाली है। यहां देखें सामने आए फिल्म के ताजा आंकड़ें। Also Read - Shaitaan Box Office Day 1 Prediction: महाशिवरात्रि पर अजय देवगन की 'शैतान' ने लूटी चांदी, बंपर होगी ओपनिंग

#Shaitaan takes an EXCELLENT START on Day 1, surpasses *all* estimates and predictions by a wide margin… The film has opened in the same range as #Drishyam2 [₹ 15.38 cr], which had the franchise factor going in its favour… Fri ₹ 15.21 cr. #India biz. #Boxoffice

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2024