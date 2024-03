Shaitaan Movie Collection: फिल्म 'शैतान' को लेकर काफी बज था और जिसके चलते ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टारर 'शैतान' ने बॉक्स ऑफिस पर दसवें दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 'शैतान' ने दूसरे वीकेंड पर अच्छी कमाई की है। इस तरह से अजय देवगन के करियर में ये 14वीं 100 करोड़ी फिल्म है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'शैतान' आगे के दिनों में कैसी कमाई करती है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने 10वें दिन कितना कलेक्शन किया। Also Read - Shaitaan Box Office Collection ES: 'शैतान' ने 10वें दिन पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा, अब तक की इतनी कमाई

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' बीते 10 दिनों से लोगों का जबरदस्त एंटरेटनमेंट कर रह है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म 'शैतान' ने दूसरे वीकेंड पर धमाकेदार कमाई की और 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है। इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन 10.17 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म 'शैतान' ने अब तक 106.01 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने पहले सप्ताह में जहां 81.60 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, दूसरे वीकेंड पर 24.41 करोड़ रुपये कमाए हैं। Also Read - Shaitaan Box Office Collection Day 9: 100 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'शैतान', फिल्म की कमाई में आया उछाल

#Shaitaan establishes its supremacy in Weekend 2, posts excellent numbers on [second] Sat - Sun, emerges a mighty opponent to new releases… Should continue to lead on weekdays as well.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 18, 2024