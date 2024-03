Shaitaan Movie Collection: सिनमा के पॉपुलर स्टार्स अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' को सिनेमाघरों में लगे हुए 11 दिन हो चुके हैं। इस फिल्म के दूसरे सोमवार के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए है। फिल्म 'शैतान' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले सप्ताह भी इस फिल्म की वीकडेज पर कमाई हुई थी। फिल्म ने वीकेंड पर अच्छी कमाई की है। फिलहाल, फिल्म 'शैतान' 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी है। आइए जानते हैं कि अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने 11वें दिन कितना कलेक्शन किया। Also Read - Shaitaan Office Box Collection Day 11 ES: 'शैतान' की कमाई में आई भारी गिरावट, देखें आंकड़े

अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। फिल्म 'शैतान' के 11वें दिन के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली है। फिल्म ने रविवार को 10.17 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, वहीं सोमवार को सिर्फ 3.18 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका की फिल्म 'शैतान' ने अब तक 109.19 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

#Shaitaan is super-steady, should reach ₹ 150 cr, if the current trends continue till #Eid… [Week 2] Fri 5.12 cr, Sat 9.12 cr, Sun 10.17 cr, Mon 3.18 cr. Total: ₹ 109.19 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/9QLz7jSXPi

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 19, 2024