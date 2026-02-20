Tu Yaa Main Box Office Collection Day 7: न मगरमच्छ... न मोहब्बत आई रास! 7 दिनों में पस्त हुई 'तू या मैं', अब तक कमाए बस इतने

Tu Yaa Main Box Office Collection: 'ओ रोमियो' के साथ बॉक्स ऑफिस पर उतरी 'तू या मैं' की हालत एक हफ्ते में ही पस्त हो गई है. आइए जानते हैं इस फिल्म ने 7 दिनों में कितने का कलेक्शन किया है.

Tu Yaa Main Box Office Collection Day 7: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की मच अवेटेड फिल्म 'ओ रोमियो' (O Romeo) के साथ रिलीज हुई शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) और आदर्श गौरव (Adarsh Gourav) की फिल्म 'तू या मैं' (Tu Yaa Main) की हालत पस्त होती नजर आ रही है. इस मूवी को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और ये अपने बजट के आस-पास तक नहीं पहुंची है. ऐसा लग रहा है कि, दर्शकों को न तो मगरमच्छ का डर लगा और न ही शनाया और आदर्श की मोहब्बत रास आई. इसलिए तो फिल्म सात दिन में सिर्फ 4 करोड़ (Tu Yaa Main Box Office Collection Day 7) के कलेक्शन तक ही पहुंच पाई है. आइए जानते हैं शनाया कपूरी की फिल्म ने अब तक कितने की कमाई की है.

7 दिन में Tu Yaa Main ने कितने का कलेक्शन किया?

Day 1 (1st Friday) : शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म 'तू या मैं' ने ओपनिंग डे पर महज 60 लाख का कलेक्शन किया था. Day 2 (1st Saturday) : हालांकि, दूसरे दिन इसकी कमाई में काफी उछाल देखने को मिला और इसी के साथ इसने दूसरे दिन 1.45 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया. Day 3 (1st Sunday) : वहीं वीकेंड यानी पहले रविवार को फिल्म एक बार फिर अपना कमाल दिखाने में नाकाम रही और संडे को 'तू या मै' ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 लाख रुपए की कमाई की. Day 4 (1st Monday) : हालांकि, फर्स्ट मंडे टेस्ट में शनाया कपूर और आदर्श गौरव का जादू दर्शकों पर चलता नजर आया है और 8 लाख से सीधा फिल्म ने 40 लाख रुपए का शानदार कारोबार कर डाला. Day 5 (1st Tuesday) : Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवे दिन शनाया कपूर की फिल्म 'तू या मैं' ने 45 लाख रुपए की कमाई की. Day 6 (1st Wednesday) : छठे दिन ये फिल्म पाई-पाई को तरसती नजर आई. 'तू या मैं' ने छठे दिन महज 35 लाख रुपए की कमाई की है. Day 7 (1st Thursday) : शनाया कपूर और आदर्श गौरव की फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े आ चुके हैं. फिल्म ने 7वें दिन 34 लाख रुपए की कमाई की है. हालांकि, ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें आगे बदलाव हो सकते हैं.

Total: वहीं अगर बात करें 'तू या मैं' के अब तक के कलेक्शन की जो 7 दिनों में हुए हैं, तो ये भारत में 4.39 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं. वहीं वर्ल्डवाइड बात करें तो फिल्म ने 4.44 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

हालांकि, ये फिल्म अपने बजट के आस-पास दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है. करीब 20 करोड़ के बजट में बनी 'तू या मैं' ने एक हफ्ते में सिर्फ 4.44 करोड़ रुपए की ही कमाई की है.

