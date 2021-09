Shang-Chi Box Office Day 1 Collection: मार्वेल की फिल्म ने Akshay Kumar को चटा दी धूल, पहले दिन ही कमा डाले इतने करोड़

Shang-Chi Box Office Day 1 Collection: कोरोना की दूसरी लहर के बाद हाल ही में खुले सिनेमाघरों (कुछ जगहों पर ही) में नई जान फूंकने के लिए फिल्म निर्माता बड़ा दांव खेल रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स में इसकी शुरुआत सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी फिल्म बैल बॉटम (Bell Bottom) के जरिए की थी। अब कंगना रनौत (Kangan Ranaut) भी अपनी मेगा बजट फिल्म थलाइवी (Thalavi) को लेकर थियेटर्स पर पहुंच रही है। इस बीच मार्वेल की मचअवेटेड हॉलीवुड फिल्म शांग ची (Shang Chi And The Legend Of The Ten Rings) हिंदी थियेटर्स पर पहुंच गई हैं। ये फिल्म इसी शुक्रवार को देश के सिनेमाघरों में पहुंची है। जिसके बाद फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े भी सामने आ गए हैं। Also Read - Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के निधन पर मीडिया कवरेज से भड़के सितारे, तो क्या Vidyut Jammwal ने रयूमर्ड गर्लफ्रेंड से कर ली सगाई?

मार्वेल ने करीब दो साल बाद हिंदी सिनेमाघरों में अपनी नई फिल्म शांग ची (Shang Chi And The Legend Of The Ten Rings) के साथ वापसी की है। इससे पहले मार्वेल की पिछली रिलीज फिल्म स्पाइडर मैन: फॉर फ्रॉम होम थी। शांग ची ने उम्मीद के मुताबिक ही अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म पहले दिन ही सिल्वर स्क्रीन से 3.25 करोड़ रुपये की बंपर कमाई करने में सफल हुई है। वो भी तब जब महाराष्ट्र में अभी तक सिनेमाघर नहीं खुले हैं। ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस फिल्म के कलेक्शन की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये (नेट) कारोबार किया है। ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

#Marvel brings cheer to the #Indian #BO, yet again… #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings - the new superhero film - takes a heroic start… Emerges first choice of moviegoers in #India… Biz expected to grow over weekend… Fri ₹ 3.25 cr Nett. #India biz. All versions. #ShangChi pic.twitter.com/p2cj07llBN — taran adarsh (@taran_adarsh) September 4, 2021

अक्षय कुमार की बेल बॉटम को शांग ची ने चटा दी धूल

दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म ने पहले दिन ही कमाई के मामले में हालिया रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बेल बॉटम को पीछे छोड़ दिया हैं। इससे पहले थियेटर पहुंची बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की मचअवेटेड फिल्म बेल बॉटम बॉक्स ऑफिस से पहले दिन कुल 2.75 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी। वहीं, ट्रेड एक्सपर्ट की मानें तो शांग ची अभी आने वाले दिनों में भी बेहतरन प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शांग ची का ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी बरकरार रहता है या पासा उल्टा पड़ सकता है।