Shehzada Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म शहजादा दर्शकों को खास इंप्रेस नहीं कर पाई है। फिल्म की कमाई में दूसरे दिन हल्की बढ़त दिखी जरूर मगर ट्रेड पंडितों के मुताबिक ये खास बेहतर स्थिति नहीं दिखाती है। फिल्म ने पहले दिन कार्तिक आर्यन के स्टारडम के बावजूद बेहद धीमी शुरुआत की थी। फिल्म ने पहले दिन कुल 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। जो उनके करियर की शुरुआती रिलीज फिल्मों सोनू के टीटू की स्वीटी और पंचनाम से भी कम था। जबकि, दूसरे दिन फिल्म कोई ग्रोथ नहीं दर्ज करवा सकी। Also Read - Shehzada Box Office Day 2 Early Estimates: दूसरे दिन संभली कार्तिक आर्यन की शहजादा, 10 करोड़ का छुआ आंकड़ा

शहजादा की रिलीज के दूसरे दिन शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से ढेर हो गई। महाशिवरात्रि की छुट्टी होने का भी फायदा इस फिल्म को नहीं हुआ। जिसकी वजह से फिल्म देखने दर्शकों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। फिल्म ने जहां पहले दिन थियेटर्स से कुल 6 करोड़ रुपये बटोरे थे तो दूसरे दिन ये आंकड़ा महज 6.65 करोड़ रुपये रहा। इसके साथ ही कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन स्टारर फिल्म शहजादा का कुल कलेक्शन बढ़कर कुल 12.65 करोड़ रुपये के करीब ही रहा है। ये आंकड़े बेहद परेशान कर देने वाले हैं। इन आंकड़ों को देख कम ही उम्मीद है कि फिल्म पहले वीकेंड पर कमाई का बड़ा आंकड़ा हासिल कर सकेगी। यहां देखें सामने आए फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़ें। Also Read - Kriti Sanon की 'शहजादा' उनकी डेब्यू फिल्म 'हीरोपंती' से भी पिछड़ी, टॉप ओपनर लिस्ट में मिली ये पोजीशन

#Shehzada falls flat… Fails to register *major* growth/jump on Day 2, despite #MahaShivratri holiday… The journey ahead [weekdays] appears to be unsteady, since the trending over the weekend is lacklustre… Fri 6 cr, Sat 6.65 cr. Total: ₹ 12.65 cr [+/-]. #India biz. pic.twitter.com/971gnwXiDj

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 19, 2023