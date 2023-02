Shehzada Box Office Collcetion: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'शहजादा' (Shehzada) 17 फरवरी यानी बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह की कमाई के कयास लगाए जा रहे थे वैसा कलेक्शन नहीं हुआ है। कार्तिक आर्यन की फिल्म 'शहजादा' डबल डिजिट में ओपनिंग लेने में असफल रही। कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन (Kriti Sanon) ने फिल्म को लेकर जमकर प्रमोशन किया लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिखा। आइए जानते हैं कि कार्तिक आर्यन की फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की। Also Read - Shehzada Box Office Day 1 Early Estimates: डबल डिजिट ओपनिंग से चूकी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा !!

कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। इस फिल्म को लेकर जिस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद की जा रही थी उस तरह से कमाई नहीं हुई। फिल्म 'शहजादा' ने अपनी रिलीज के दिन 6 करोड़ रुपये की कमाई की है। कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म की पहले दिन की कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने पहले वीकेंड पर 20 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। फिल्म की इस कमाई को ठीक कहा जा सकता है।

#Shehzada disappoints on Day 1, despite buy-one-get-one-free offer… National chains ordinary, mass circuits dull… #MahaShivratri holiday on Day 2 may improve biz, but needs bigger jumps for a respectable weekend total… Fri ₹ 6 cr [+/-]. #India biz. pic.twitter.com/xBc2aDKWIR

