Shehzada Box Office Collcetion: बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कृति सेनॉन (Kriti Sanon) की फिल्म 'शहजादा' (Shehzada) ने अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के शुरुआती तीन दिन में ठीक-ठाक कमाई कर ली है। हालांकि, फिल्म की कमाई को लेकर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी उस पर खरी नहीं उतरी है। आइए जानते हैं कि कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' ने पहले वीकेंड पर कितना कलेक्शन किया है। Also Read - Shehzada Box Office Collcetion Day 3 (Early Estimate): तीसरे दिन भी कमाल नहीं दिखा पाई 'शहजादा', किया इतना कलेक्शन

कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' 17 फरवरी यानी बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने पहले वीकेंड पर 20.20 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म की बीते तीन दिन की कमाई पर नजर डालें तो शुक्रवार को 6 करोड़ रुपये, शनिवार को 6.65 करोड़ रुपये और रविवार को 7.55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अब आने वाले वीकडेज में कार्तिक आर्यन और कृति सेनॉन की फिल्म 'शहजादा' की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है। Also Read - Shehzada Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन फुस्स हुई कार्तिक आर्यन की 'शहजादा', मेकर्स को भारी नुकसान

#Shehzada doesn’t live up to the expectations… The weekend biz is below the mark… The *big* jump / turnaround on Sat and Sun - to improve its prospects - is clearly missing… Fri 6 cr, Sat 6.65 cr, Sun 7.55 cr. Total: ₹ 20.20 cr [+/-]. #India biz. pic.twitter.com/dNwZQP640S

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 20, 2023