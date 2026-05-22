Karuppu box Office Collection Day 8: 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर गरजी सूर्या की 'करुप्पु', जानें अब तक कितना हुआ कलेक्शन

Karuppu box Office Collection: साउथ सुपरस्टार सूर्य की हालिया रिलीज फिल्म 'करुप्पु' रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही हैं. आइए देखते हैं फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया.

'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

Karuppu box Office Collection Day 8: साउथ सुपरस्टार सूर्या (Suriya) और तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) स्टारर फैंटेसी-एक्शन ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' (Karuppu) बॉक्स ऑफिस पर जमकर बावल काट रही है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये अपनी धाकड़ पकड़ बनाए हुए है. रिव्यूज से मिले-जुले रिस्पॉन्स को दरकिनार करते हुए फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन भी टिकट खिड़की (Karuppu box Office Collection) पर वो तूफान मचाया है दो अमूमन दूसरे सप्ताह तक देखने को नहीं मिलता है.

15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सूर्या और तृषा स्टारर फिल्म 'करुप्पु' को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म की कहानी लोक देवी मासानी अम्मन की पौराणिक कथाओं, न्याय और समाज में फैली बुराइयों को आधारित है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला रहा है और यही वजह है कि, फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ में कमाई कर रही हैं. तो चलिए जानते हैं 'करुप्पु' ने 8वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन (Karuppu box Office Collection Day 8) किया.

'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8

आरजे बालाजी के डायरेक्शन में बनी सूर्या और तृषा स्टारर फिल्म 'करुप्पु' रिलीज के बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने पहले दिन शानदार ओपनिंग करते हुए 8वें दिन तक अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. वहीं अब सैकनिल्क ने इसे दूसरे सप्ताह के आंकड़े शेयर किए हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'करुप्पु' ने रिलीज के 8वें दिन 5.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

Week 1- 113.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन

Day 8- 5.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन

भारत में कुल कलेक्शन- 119.59 करोड़ रुपए

भारत में ग्रॉस कलेक्शन- 138.59 करोड़ रुपए

नोट- बता दें कि, ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के ही हैं, आगे इनमें बदलाव हो सकते हैं.

सूर्या और तृषा स्टार एक्शन-ड्रामा फिल्म 'करुप्पु' का कुल बजट 130 से लेकर 140 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है. फिल्म ने 8 दिनों में 138.59 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ने अपना बजट निकाल लिया है और ये फिल्म अब हिट होने की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…