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Spider Man Brand New Day Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन का भौकाल, पहले ही दिन तोड़े ये 9 रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day Box Office Day 1: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इस हॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि पहले दिन फिल्म की कितनी कमाई हुई है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 31, 2026 6:37 AM IST
Spider Man Brand New Day Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन का भौकाल, पहले ही दिन तोड़े ये 9 रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day Box Office Day 1

Spider-Man: Brand New Day Box Office Day 1: स्पाइडर-मैन एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है. इंडिया में भी स्पाइडर-मैन का जबरदस्त क्रेज है. कुछ समय पहले ही टॉम हॉलैंड इंडिया आए थे. यहां पर स्पाइडर-मैन का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया था. इसी बीच टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इंडिया में इस फिल्म ने बवाल मचा दिया है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के पहले ही जदिन 9 फिल्मों के रिकॉर्ड को धूल चटा डाली है. इससे पता चलता है कि लोगों को फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' कितनी पसंद आ रही है. अगर बात की जाए पहले दिन की कमाई की तो ओपनिंग डे पर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 60.60 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. पहले दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के करीब 17,250 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 72.44 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 60.60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

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फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने तोड़े कौन से 9 रिकॉर्ड्स?

कहना गलत नहीं होगा कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. इसी बीच खबर आ रही है कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने पहले ही दिन 9 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात दे डाली है. Koimoi की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने सबसे पहले दे ओडिसी की हालत खराब की है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने किन फिल्मों के घमंड को तोड़ डाला है.

द ओडिसी- Rs 16.07 करोड़ रुपए
धमाल 4- 15.5 करोड़ रुपए
वेलकम टू द जंगल- 19.4 करोड़ रुपए
कॉकटेल 2- 14.1 करोड़ रुपए
भूत बंगला -18.31 करोड़ रुपए
बॉर्डर 2- 32.1 करोड़ रुपए
करप्पू- 15.5 करोड़ रुपए
उस्ताद भगत सिंह - 34.75 करोड़ रुपए
दृश्यम 3 - 15.85 करोड़ रुपए

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का क्या होगा हाल?

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को मेकर्स ने ऐसे समय पर रिलीज किया है जब बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं है. इस समय विजय की फिल्म जन नायकन लोगों का मनोरंजन कर रही है. इस एक फिल्म के अलावा धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश कर रही है. द ओडिसी के भी हाल खराब हो चुके हैं. ऐसे में फिलहाल फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए कोई नहीं है. वैसे भी वीकेंड पर तो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का धमाल मचना तय है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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