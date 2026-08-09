Spider-Man: Brand New Day Box Office Day 10: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड (Tom Holland) ने एक बार फिर से बॉलीवुड को टक्कर देना शुरू कर दिया है. इस समय टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. लोग लगातार स्पाइडर बॉक्स का एक्शन देखने जा रहे हैं. अगर बात की जाए फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की अब तक की कमाई की तो 10 दिनों में भी ये फिल्म खूब नोट कमा रही है. रिलीज के दसवें दिन फिल्म ने 26.28 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की देशभर में 12,830 स्क्रीनिंग्स रखी गई हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की नेट कमाई 376.03 करोड़ रुपए हो चुकी है, वहीं फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 449.24 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.
कहना गलत नहीं होगा कि वीकेंड एक बार फिर से फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए शानदार साबित हुआ है. बीते दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी. शुक्रवार को ये कमाई केवल 14.50 करोड़ रुपए रह गई थी. बुधवार को फिल्म ने 17 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. माना जा रहा है कि रविवार को फिल्म की कमाई में और भी जियादा इजाफा देखने को मिल सकता है, अब ये तो हर कोई जानता है कि वीक डेज के मुकाबले वीकेंड पर फिल्मों की कितनी कमाई होती है.
पिछली बार स्पाइडरमैन ने एक दर्द के साथ कहानी को खत्म किया था. ऐसे में फैंस जानना चाहते थे कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में क्या नया होने वाला है. सबके जहन में एक सवाल था कि क्या स्पाइडर-मैन अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को वापस हासिल कर सकेगा. इस बार स्पाइडर मैन ने ये कर दिखाया है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में स्पाइडर-मैन ने अपने करीबी लोगों को खोज निकाला. हालांकि वो उनकी याददाश्त लाने में अब भी नाकाम रहा है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में स्पाइडरमैन का सामना एक ऐसी लड़की से होता है जो कि लोगों के दिमाग के साथ खेलती है. ये लड़की दिमाग के जरिए स्पाइडर मैन का जीना हराम कर देती है. इस दौरान फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की पावर्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो खुद के अंदर के दानव से सामना करता है. अब फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में कैसे स्पाइडर मैन इस लड़की को हराता है यही फिल्म की कहानी है.