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Spider Man Brand New Day Box Office Day 14: मिड वीक में लड़खड़ाए स्पाइडरमैन के कदम, कमाई का हुआ ऐसा हाल

Spider Man Brand New Day Box Office Day 14: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' अब भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है. हालांकि अब इस फिल्म पर भी मिड वीक का असर दिखने लगा है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 13, 2026 7:31 AM IST
Spider Man Brand New Day Box Office Day 14: मिड वीक में लड़खड़ाए स्पाइडरमैन के कदम, कमाई का हुआ ऐसा हाल

Spider Man Brand New Day Box Office

Spider-Man: Brand New Day Box Office Day 14: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड (Tom Holland) इस समय अपनी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) की वजह से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रहे हैं. 14 दिन होे के बाद भी लोग लगातार फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को देखने सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. हालांकि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' पर भी अब वीक डेज का असर देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि बुधवार को इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की अब तक की कमाई की तो फिल्म ने बीते दिन 6.45 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. हालांकि मंगलवार को ये आंकड़ा 8.50 करोड़ रुपए था. इससे साफ पता चलता है कि मिड वीक में लोग फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' देखने नहीं जा पा रहे हैं. बीते दिन इस फिल्म के करीब 12,602 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 523.64 करोड़ रुपए हो गया है.

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को कौन देगा चैलेंज?

वहीं फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का नेट कलेक्शन 438.00 करोड़ रुपए हो गया है. ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि इंडिया में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को कितना प्यार दिया जा रहा है. हालांकि आने वाला शुक्रवार फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए भारी साबित हो सकता है. इस हफ्ते 14 तारीख को इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज होने वाली है. आवारापन 2 के रिलीज होते ही फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की शामत होने वाली है. अब ये तो हर कोई जानता है कि आवारापन का फैंस के बीच कितना क्रेज है. लोग लंबे समय से इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर आएगी वैसे ही लोग फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को भूल जाएंगे.

क्या है फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कहानी?

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में स्पाइडर मैन ऐसी लड़की से पंगा लेने निकलता है जो कि लोगों के दिमाग के साथ खेल सकती है. ये लड़की अपनी बहन की तलाश में निकली है जिसे सालों पहले अगवा कर लिया गया था. पहले तो स्पाइडर मैन इस लड़की के लिए मुसीबत बन जाता है. बाद में वो इस लड़की की मदद भी करता है. इस दौरान स्पाइडरैन अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्टफ्रेंड से टकराता है. इस दौरान ये लड़की स्पाइडर मैन के दिमाग के साथ भी खिलवाड़ करती है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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