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Spider Man Brand New Day Box Office Day 6: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ने उड़ाया गर्दा, कर दी सबकी हवा टाइट

Spider Man Brand New Day Box Office Day 6: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के बाद से ही हंगामा मचा रखा है. यही वजह है जो ये फिल्म लगातार नोट छापे में लगी हुई है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 5, 2026 6:24 AM IST
Spider Man Brand New Day Box Office Day 6: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ने उड़ाया गर्दा, कर दी सबकी हवा टाइट

Spider Man Brand New Day Box Office

Spider-Man Brand New Day Box Office Day 6: टॉम हॉलैंड (Tom Holland) की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider Man Brand New Day) को रिलीज हुए 6 दिनों का समय हो चुका है. रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. हाल ये है कि इस फिल्म ने बाकी बॉलीवुड फिल्मों की हालत खराब कर दी है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की अब तक की कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने छठे दिन 21.50 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के बीते दिन 16,793 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 362.61 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म का इंडिया में नेट कलेक्शन 303.25 करोड़ रुपए हो चुका है. कहना गलत नहीं होगा कि आज की जनरेशन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को खूब प्यार कर रही है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' तो द ओडिसी, जन नायकन और धमाल 4 जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने साबित कर दिया है कि स्पाइडर मैन का जादू आज भी कम नहीं हुआ है.

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फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का आगे क्या होगा हाल?

इस हफ्ते द बोस स्टोरी जैसी लो बजट फिल्में रिलीज हुई हैं. इन फिल्मों के आने से फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की सेहत पर खास फर्क नहीं पड़ा है. वहीं आने वाले हफ्ते में इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 रिलीज होने वाली है. आवारापन 2, 14 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, तब तक बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं है, ऐसे में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के पास नोट कूटने का बड़ा मौका होगा.

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रूकने को तैयार नहीं है फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रफ्तार

आंकड़े इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रफ्तार रुकने नहीं वाली है. रिलीज होते ही फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने द ओडिसी, धमाल 4, वेलकम टू द जंगल, कॉकटेल 2, भूत बंगला, बॉर्डर 2, करप्पू, उस्ताद भगत सिंह और दृश्यम 3 के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को धराशाही कर दिया था. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' इसी के साथ साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन चुकी है. हिंदी और इंग्लिश में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को खूब देखा जा रहा है. वहीं तमिल और तेलुगू बेल्ट में भी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का क्रेज देखने को मिल रहा है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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