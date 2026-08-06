Spider Man Brand New Day Box Office Day 7: बॉक्स ऑफिस स्पाइडरमैन का भौकाल, कर दिया बाकी फिल्मों का सूपड़ा साफ

Spider Man Brand New Day Box Office Day 7: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. इस फिल्म के आगे कोई भी फिल्म लोगों को पसंद ही नहीं आ रही है.

Spider Man Brand New Day Box Office Day 7

Spider-Man Brand New Day Box Office Day 7: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड (Tom Holland) की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. माना जा रहा है कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के आगे बॉलीवुड की बाकी फिल्मों ने घुटने टेक दिए हैं. अगर बात की जाए 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की अब तक की कमाई की तो सातवें दिन फिल्म ने 15.20 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. बीते दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के 16,725 स्क्रीन्स रखी गई थीं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का इंडिया में नेट ग्रॉस 380.78 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 318.45 करोड़ रुपए हो गया है. कहा गलत नहीं होगा कि केवल 7 दिनों में ही फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' नोट छापने की मशीन बन गई है. हालांकि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है.

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के आगे निकले जन नायकन के दम

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बीते दिन 15.20 करोड़ रुपए कमाए हैं. एक दिन पहले यही अमाउंट 21.50 करोड़ रुपए था, इससे एक बात तो साफ है कि वीक डेज का असर तो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' पर भी देखने को मिल रहा है. हालांकि कमाई कम होने के बाद भी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' जन नायकन को कड़ी टक्कर दे रही है. जन नायकन ने अब तक 183.35 करोड़ रुपए कूट दिए हैं. अब जाकर जन नायकन की कमाई भी लुढ़कने लग गई है.

लोगों के सिर पर चढ़ा फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का खुमार

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने तो एक हफ्ते में द ओडिसी को भी मात देनी शुरू कर दी है. धमाल 4 का तो बॉक्स ऑफिस पर कोई अता-पता ही नहीं है. कहा जा सकता है कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के आगे बाकी सारी फिल्मों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का खुमार लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. ऐसे में अब ये देखा बहुत दिलचस्प होगा कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई का आगे क्या होगा. आने वाले समय में कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होनी है. आवारापन के आने में अभी थोड़ा समय है. ऐसे में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के पास बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने के लिए अभी थोड़ा समय है.