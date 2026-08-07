Spider Man Brand New Day Box Office Day 8: बॉक्स ऑफिस स्पाइडरमैन ने फिर छापे नोट, बना डाला ये तगड़ा रिकॉर्ड

Spider Man Brand New Day Box Office Day 8: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' इस समय बॉक्स ऑफिस पर खूब पसंद की जा रही है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस हॉलीवुड फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर डाली है.

Spider-Man: Brand New Day Box Office

Spider-Man: Brand New Day Box Office Day 8: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड (Tom Holland) ने इस समय इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है. लोगों को फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) खूब पसंद आ रही है. लोग फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, यही वजह है जो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' मिड वीड में भी नोट छाप रही है . अगर बात की जाए फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने रिलीज के आठवें दिन भी बवाल मचा दिया है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने बीते दिन 14 करोड़ रुपए कूट डाले हैं. बीते दिन फिल्म के 16,447 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 399.97 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 334.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इसी के साथ स्पाइडर मैन साल की पहली हॉलीवुड फिल्म बन गईहै जिसने पहले हफ्ते में इतनी कमाई कर डाली है. हालांकि ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि मिड वीक पर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को भी नुकसान हुआ है. वृहस्पतिवार को फिल्म ने केवल 14 करोड़ जमा किए हैं. बुधवार को ये आंकड़ा 17 करोड़ रुपए था. वहीं मंगलवार को ये आंकड़ा 21.75 करोड़ रुपए था.

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने कर दी सबकी हालत खराब

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का क्रेज फैंस के बीच जबरदस्त देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड की कोई भी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को टक्कर नहीं दे पा रही है. इस फिल्म की वजह से ही जन नायकन की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं धमाल 4 और द बोस फाइल जैसी फिल्मों को तो लोग जैसे भुला ही बैठे हैं. हॉलीवुड के बाद फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने इंडिया की जनता को भी अपने काबू में कर लिया है. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में इजाफा हो सकता है.

क्या है फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कहानी?

पुराने पार्ट से ही फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कहानी को आगे बढ़ाया गया है. स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड और बेस्टफ्रेंड उसे भुला चुके हैं. ऐसे में स्पाइडरमैन का सामना सारा नाम की एक लड़की से होता है जो कि अपनी बहन की तलाश में है. लोगों के दिमाग से खेलने वाली इस लड़की के पीछे स्पाइडरमैन लग जाता है. जल्द ही स्पाइडरमैन को पता चलता है कि कैसे एक्सपेरीमेंट के नाम पर सारा की बहन की जान ले ली गई है. जिसके बाद शुरू होती है सारा और स्पाइडरमैन की नई लड़ाई. इस दौरान स्पाइडर लगभग अपनी जान खो ही देता है.