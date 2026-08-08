Spider Man Brand New Day Box Office Day 9: बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन ने फिर भरी हुंकार, नोटों की हो रही है बारिश

Spider Man Brand New Day Box Office Day 9: हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने इस समय बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रखा हुआ है. लोग लगातार बॉलीवुड को भुलाकर स्पाइडर मैन देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं.

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Spider-Man: Brand New Day Box Office Day 9: हॉलीवुड एक्टर टॉम हॉलैंड (Tom Holland) ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है. उनकी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (Spider-Man: Brand New Day) बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है. अब ये तो होना ही था. लोगों को स्पाइडर मैन से बहुत प्यार है. जब-जब स्पाइडर बॉक्स ऑफिस पर आती है तब-तब लोग अपने बचपन में लौट जाते हैं. इंडिया में भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. रिलीज के 9वें दिन भी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रफ्तार रुकने के लिए तैयार नहीं है. बीते दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 14.50 करोड़ रुपए कमा डाले हैं. वृहस्पतिवार को भी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 14 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं बुधवार को ये आंकड़ा 17 करोड़ रुपए था. आपको बता दें कि बीते दिन फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के पूरे इंडिया में 13,544 स्क्रीन दिखाई गई हैं. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का ग्रॉस कलेक्शन 417.63 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 349.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है.

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का जलवा है बरकरार

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने ग्लोबली एक बिलियन डॉलर का कलेक्शन जमा कर लिया है. इसी के साथ फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 2026 की मोस्ट डोमिनेंट फिल्म बन चुकी है. दूसरे शुक्रवार को भी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं वीकेंड का भी फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को फायदा मिलने वाला है. वीकेंड पर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कमाई में तगड़ा जम्प देखने को मिल सकता है.

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की कहानी है क्या?

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में स्पाइडर-मैन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है. उसकी आंटी तो बहुत पहले ही मर चुकी थीं. वहीं स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड उसे भूल चुके हैं. इस दौरान स्पाइडरमैन के इमोशन्स उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं. वो खुद पर से काबू खोना शुरू कर देता है. इस दौरान स्पाइडरमैन सारा नाम की एक लड़की से टकराता है. ये लड़की अपनी बहन की तलाश में है. अब कैसे स्पाइडरमैन सारा का दुश्मन से दोस्त बन जाता है यही फिल्म की कहानी है. फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में समझाने की कोशिश की गई है कि हर शख्स पर आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफी होती है.