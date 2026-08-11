Spider-Man Brand New Day Collection: मंडे टेस्ट में टॉम हॉलैंड की फिल्म की रफ्तार पर लगा ब्रेक, भारत में फिल्म ने बनाया महा-रिकॉर्ड

Spider-Man Brand New Day Collection Day 12: टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का जलवा भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कायम है. हालांकि दूसरे सोमवार को कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी.

हॉलैंड की फिल्म की रफ्तार पर लगा ब्रेक

हॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरहीरो टॉम हॉलैंड की नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई के नए रिकाॅर्ड बना रही है. रिलीज के बाद से ही हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही इस फिल्म को अपने दूसरे मंडे टेस्ट में पहली बार थोड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ा है. शानदार दूसरे वीकेंड के बाद वर्किंग डे आते ही फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई है.

12वें दिन की कमाई में आई बड़ी गिरावट

बॉक्स ऑफिस डेटा साइट 'सैकनिल्क' के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार को भारत में लगभग 7.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. अगर ग्रॉस कमाई की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 9.07 करोड़ रुपये रहा. देश भर के थिएटर्स में सोमवार को 12,765 शो के दौरान दर्शकों की संख्या काफी कम रही.

यह गिरावट इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दूसरे रविवार को फिल्म ने धमाकेदार 34.70 करोड़ रुपये कमाए थे. रविवार के मुकाबले सोमवार की कमाई में करीब 78.1% की सीधी गिरावट दर्ज की गई है. इतना ही नहीं, रिलीज के बाद यह पहला मौका है जब फिल्म का एक दिन का नेट कलेक्शन 10 करोड़ रुपये के नीचे खिसका है.

भारत में कितनी हुई कमाई

सोमवार को कमाई की रफ्तार धीमी होने के बावजूद स्पाइडर-मैन का ऑल-ओवर रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन अब तक 423.05 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कुल ग्रॉस कलेक्शन 505.93 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही भारत से नेट 334.75 करोड़ रुपये का बड़ा बिजनेस कर लिया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में अब तक 88.30 करोड़ रुपये और जुड़ चुके हैं.

'अवतार 2' और 'एंडगेम' का तोड़ा रिकॉर्ड

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने कमाई के मामले में भारतीय सिनेमाघरों में इतिहास रच दिया है. यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ऑल-टाइम नंबर-1 हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. इसने जेम्स कैमरून की 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' और मार्वल की ही सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर 'अवेंजर्स: एंडगेम' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

इंग्लिश के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी मची धूम

'बुकमायशो' के आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म की टिकट बिक्री ने पुरानी स्पाइडर-मैन और अवेंजर्स फ्रेंचाइजी की कई फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भारत में सबसे ज्यादा कमाई फिल्म के इंग्लिश वर्जन से हुई है, लेकिन हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के दर्शकों ने भी थिएटर्स में पहुंचकर फिल्म को सुपरहिट बनाने में बड़ा योगदान दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.