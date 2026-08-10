Spider-Man Brand New Day Collection: कमाई के मामले में 'स्पाइडर-मैन' ने मारी बाजी, भारत में 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दी मात

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचा हुआ है कि हर कोई हैरान है. यह मार्वल सुपरहीरो फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बेहद करीब है. सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. दूसरे रविवार यानी फिल्म के 11वें दिन के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, वे वाकई चौंकाने वाले हैं. Sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दिन फिल्म ने लगभग 34.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. अगर इसके ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो वह करीब 41.53 करोड़ रुपये रहा है. दूसरे शनिवार के मुकाबले दूसरे रविवार को फिल्म की कमाई में लगभग 11.9% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जबकि दूसरे शुक्रवार को इसने करीब 15 करोड़ कमाए थे. इस शानदार ग्रोथ से साफ पता चलता है कि जनता के सिर से इस फिल्म का क्रेज जरा भी कम नहीं हुआ है.
इन ताजा आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, तो 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का दूसरा वीकेंड बेहद शानदार रहा है, जिसमें इसने लगभग 80.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. अगर इसके पूरे सफर पर नजर डालें, तो इस फिल्म ने भारत में एक धमाकेदार शुरुआत की थी. ओपनिंग वीकेंड पर ही इसने 257.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया था. इसके बाद, जब इसका पहला हफ्ता पूरा हुआ, तो इसकी कुल कमाई 334.75 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी.
भले ही दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने तगड़ी कमाई जारी रखी है. इसके दूसरे हफ्ते का ग्रॉस कलेक्शन ही लगभग 96.59 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए भारत में एक बहुत बड़ी बात है. इन सबको मिलाकर फिल्म का कुल भारत का नेट कलेक्शन लगभग 415.45 करोड़ रुपये हो चुका है, और कुल ग्रॉस कलेक्शन करीब 496.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
अब 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 500 करोड़ रुपये के ग्रॉस कलेक्शन से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है. रविवार के फाइनल आंकड़े आने के बाद यह इस आंकड़े को कभी भी पार कर सकती है. यदि यह रफ्तार तीसरे हफ्ते में भी ऐसी ही बनी रही, तो यह भारत में 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनकर नया इतिहास रच देगी.
खास बात यह है कि इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. इसने भारत में 'एवेंजर्स: एंडगेम' (445 करोड़) और जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' (477.50 करोड़) को बहुत पीछे छोड़ दिया है. अब तो हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि यह फिल्म कितनी जल्दी 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.