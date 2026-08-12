Spider-Man: Brand New Day Collections: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम, टॉम हॉलैंड की फिल्म ने की इतनी कमाई

Spider-Man: Brand New Day Box Office Collections Day 13: टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 13वें दिन भी शानदार कमाई करते हुए भारत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

टॉम हॉलैंड की फिल्म ने की इतनी कमाई

सिनेमाघरों में इन दिनों टॉम हॉलैंड की सुपरहिट फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का जलवा लगातार जारी है. रिलीज के 13 दिन बीत जाने के बाद भी इस सुपरहीरो फिल्म की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी है. दूसरे मंगलवार को भी फिल्म ने टिकट खिड़की पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही.

13वें दिन की कमाई

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने अपने 13वें दिन भारत में लगभग 8.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जो कुल 12851 शोज में दर्ज की गई. अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इस दिन फिल्म ने भारत में करीब 10.02 करोड़ रुपये बटोरे. इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 431.55 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 515.95 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है और यह फिल्म बहुत जल्द 520 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है.

वीकेंड का मुकाबला और एडवांस बुकिंग

स्पाइडर-मैन की यह मजबूत रफ्तार ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब बॉक्स ऑफिस पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े क्लैश की तैयारी चल रही है. इस हफ्ते सिनेमाघरों में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और सनी देओल की 'बंटवारा 1947' रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. इन दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके शुरुआती आंकड़े काफी दिलचस्प हैं.

एडवांस बुकिंग के मामले में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को काफी पीछे छोड़ दिया है. 11 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने करीब 20,300 टिकट बेचकर लगभग 86 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर लिया है, जिसके लिए देशभर में 1,140 से ज्यादा शोज मिले हैं. इसके मुकाबले, 'बंटवारा 1947' ने लगभग 1,120 शोज़ मिलने के बावजूद सिर्फ 20 लाख रुपये के आसपास ही टिकट बेचे हैं. दोनों फिल्मों को लगभग बराबर शोज मिलने के बावजूद सनी देओल स्टारर फिल्म में दर्शकों की ऑक्यूपेंसी काफी कम नजर आ रही है.

क्यों मिल रहा है 'आवारापन 2' को फायदा?

साल 2007 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' का क्रेज आज भी दर्शकों के बीच बना हुआ है. इस फिल्म की एक वफादार फैन फॉलोइंग है, जिसका सीधा फायदा इसके सीक्वल को एडवांस बुकिंग में मिल रहा है. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर इन दोनों नई फिल्मों की एंट्री से 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए तीसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से टॉम हॉलैंड की फिल्म ने अब तक कमाई की है, उसने पहले की सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.