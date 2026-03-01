Tere Naam Collection: सिनेमाघरों में फिर तहलका मचा रही राधे की प्यार की कहानी, जानें दो दिनों में फिल्म ने कितनी की कमाई

सलमान खान और भूमिका चावला की फिल्म तेरे नाम इन दिनों सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज की गई है. इस फिल्म की शानदार कहानी और सुपरहिट गाने लोगों को फिर से थिएटर की ओर खींच रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने 3 दिनों में कितनी कमाई की.

सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म 'तेरे नाम' (Tere Naam) को 27 फरवरी 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, और यकीन मानिए, दर्शकों का पागलपन वैसा ही है जैसा दो दशक पहले था. सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने री-रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखा दी है. आइए जानते हैं फिल्म के दोबारा रिलीज होने पर सिनेमाघरों में कैसा हाल है?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा

भले ही आज सिनेमाघरों में 'द केरल स्टोरी 2' जैसी नई फिल्में मौजूद हों, लेकिन सलमान खान की पुरानी यादों ने दर्शकों को अपनी ओर खींच ही लिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को फिल्म ने करीब 25 लाख रुपये की कमाई के साथ शानदार ओपनिंग की. वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को भी यह सिलसिला थमा नहीं और फिल्म ने फिर से 25 लाख रुपये का आंकड़ा छुआ. मात्र दो दिनों के भीतर 'तेरे नाम' ने री-रिलीज के जरिए 50 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है, जो एक पुरानी फिल्म के लिए काबिले तारीफ है.

90s की जनरेशन हुई क्रेजी

रविवार के कलेक्शन को लेकर ट्रेड एनालिस्ट काफी क्रेजी हैं, लेकिन भारत का T20 वर्ल्ड कप मैच रविवार को हो रहा है. जिस वजह से 'तेरे नाम' की कमाई की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा सकता है. बावजूद इसके, 90 के दशक के फैंस, सिनेमाघरों में पुरानी यादें ताजा करने पहुंच रहे हैं. वहीं फिल्म के तीसरे दिन की कमाई की बार करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने 25 से 27 लाख की कमाई की है. हालांकि ये आंकड़े बदल सकते हैं. ये आंकड़े अभी खबर लिखे जाने तक के हैं.

19 मार्च तक टिकेगी फिल्म

अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए. बताया जा रहा है कि 'तेरे नाम' केवल 19 मार्च 2026 तक ही स्क्रीन पर रहेगी. इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और यश की 'टॉक्सिक' जैसी बड़ी फिल्में दस्तक देंगी, जिसके कारण 'तेरे नाम' को विदा लेना पड़ेगा. भूमिका चावला की सादगी और सलमान खान का वो इंटेंस अवतार आज भी लोगों को उतना ही इमोशनल कर रहा है, जितना सालों पहले किया था.

क्या टूटेगा 23 साल पुराना रिकॉर्ड?

जब 2003 में यह फिल्म पहली बार आई थी, तब इसने भारत में 14 करोड़ और दुनियाभर में 22.23 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. आज के दौर में फिल्म की लागत और टिकटों के दाम बदल चुके हैं. हालांकि री-रिलीज में 22 करोड़ का आंकड़ा छूना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से लोग इसे प्यार दे रहे हैं, यह फिल्म 'री-रिलीज' की लिस्ट में एक नया रिकॉर्ड जरूर बना सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

