Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहिद कपूर और कृति सेनॉन स्टारर निर्देशक जोड़ी अमित जोशी और अराधना शाह की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' दर्शकों की हिट लिस्ट में शामिल होती दिख रही है। इस फिल्म को दर्शकों से बेपनाह प्यार मिला है। फिल्म ने पहले दिन ठीकठाक ओपनिंग ली थी। इस मूवी ने पहले दिन ही सिनेमाघरों से शानदार 7.02 करोड़ की कमाई कर ली थी। जो इस फिल्म के ठंडे बज को देखते हुए सामने आए अनुमानित आंकड़ों से ज्यादा थी। अब दूसरा दिन भी फिल्म के लिए अच्छा जाता दिख रहा है। सामने आईं अर्ली एस्टिमेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे दिन भी शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म शानदार कमाई करने वाली है। Also Read - कृति सेनॉन की टॉप-10 ओपनिंग मूवीज में 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की एंट्री, लिस्ट में नंबर 1 पर है ये फिल्म

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में सामने आ रहीं लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मूवी के कारोबार में दूसरे दिन उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने दूसरे दिन सिनेमाघरों में करीब 28 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करवाई। जिसका असर फिल्म के सामने आने वाले आंकड़ों पर दिखेगा। अर्ली एस्टिमेट्स की इन रिपोर्ट्स का दावा है कि शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की मूवी 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने दूसरे दिन 9 करोड़ रुपये के करीब की कमाई की है। ये फिल्म हालांकि दूसरे दिन भी डबल डिजिट का आंकड़ा छूने में कामयाब नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके सामने आ रहे फिल्म की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े बेहद शानदार हैं। Also Read - शाहिद कपूर की इन 10 फिल्मों ने ओपनिंग डे पर मचाया धमाल, 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने लिस्ट में मारी एंट्री

‘TERI BAATON MEIN AISA ULJHA JIYA’: SHAHID KAPOOR’S BIGGEST OPENER OVERSEAS… #TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya records the HIGHEST *opening day* #Overseas for #ShahidKapoor, grossing over USD 700k [and counting], including premieres.

⭐️ #NorthAmerica: $ 320k

⭐️ #UAE + #GCC: $ 200k… pic.twitter.com/aBYxNcfNMA

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 10, 2024