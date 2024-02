बॉलीवुड के जाने-माने स्टार शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की फिल्म 9 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई थी। पहले दिन फिल्म को देखने के लिए काफी संख्या में लोग सिनेमाघरों पर पहुंचे। अब फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने एडवांस बुकिंग के बाद पहले दिन भी कमाई में धमाल मचा दिया है। शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई करने में कामयाब रही। तो चलिए जानते हैं फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया है। Also Read - TBMAUJ Box Office Collection Day 1 Early Estimates: इतने करोड़ रुपये की ओपनिंग ले गई शाहिद-कृति की मूवी

फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' रिलीज से पहले अपनी कहानी को लेकर चर्चा में रही थी। अब इस फिल्म की कमाई को लेकर काफी बातें हो रही हैं। इन सब के बीच शाहिद कपूर और कृति सेनॉन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई को एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के मुताबिक फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने पहले दिन 7.02 करोड़ रुपये की कमाई की है। फिल्म की इस कमाई को ठीक-ठाक बताया जा रहा है। इस ट्वीट में भी दावा किया है कि 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' की कमाई में दूसरे दिन उछाल देखने को मिलेगा।

#TeriBaatonMeinAisaUljhaJiya opens on expected lines on Day 1… The numbers witnessed momentum post noon onwards, especially at key metros… Urban centres take lead… Day 2 [Sat] should witness growth, with national chains taking the biz forward… Fri ₹ 7.02 cr. #India biz. pic.twitter.com/A3aWMc29Yk

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 10, 2024