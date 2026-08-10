Jana Nayagan Box Office Collection Day 18: थलपति विजय का जलवा बरकरार, संडे के कलेक्शन से 'जन नायकन' ने फिर पकड़ी रफ्तार

Jana Nayagan Box Office Collection Day 18: थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने तीसरे रविवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी करते हुए जबरदस्त कमाई की है. विजय के आखिरी फिल्म होने की वजह से फैंस इसे सिनेमाघरों में जमकर प्यार दे रहे हैं.

फिल्म जन नायकन की कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection Day 18: साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' सिनेमाघरों में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. तीसरे हफ्ते में आते-आते भी इस फिल्म ने ऐसा गजब का कमबैक किया है कि ट्रेड एनालिस्ट्स भी हैरान हैं. शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को इस फिल्म की कमाई सीधे दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा ने अपने 18वें दिन यानी तीसरे शनिवार को भारत में 3.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. अगर शुक्रवार के 1 करोड़ रुपये से तुलना करें, तो यह उछाल सीधे 135% ज्यादा है.

कमाई के आंकड़े और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

भारत में कुल नेट कलेक्शन: 192.30 करोड़ रुपये

भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन: 224.03 करोड़ रुपये

ओवरसीज की कमाई: 93.15 करोड़ रुपये

कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 317.18 करोड़ रुपये

फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर

एच. विनोद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 153.55 करोड़ रुपये बटोरे थे. वीकडेज में थोड़ी सुस्ती जरूर आई, लेकिन फिर भी फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 31.60 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया. तीसरे हफ्ते की शुरुआत गुरुवार को 1.60 करोड़ और शुक्रवार को 1 करोड़ रुपये के साथ हुई थी. लेकिन शनिवार आते ही फैंस थिएटर की तरफ दौड़े और कमाई उछलकर 2.55 करोड़ पर पहुंच गई. यह तीसरे हफ्ते का अब तक का सबसे बेहतरीन सिंगल-डे कलेक्शन है.

शोज, भाषा और ऑक्यूपेंसी का हाल

शनिवार को इस फिल्म को देश भर में कुल 2,087 शोज मिले. कमाई में सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहा, जिसने अकेले 3.35 करोड़ रुपये छापे, जबकि हिंदी वर्जन से 25 लाख रुपये की कमाई हुई. अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो तमिल वर्जन में सिनेमाघर काफी हद तक भरे रहे. कुल मिलाकर 40.74% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.

फिल्म की स्टार कास्ट

'जन नायकन' में थलपति विजय के अलावा बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और ममिता बैजू जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को लेकर दीवानगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि चर्चा है कि विजय की फिल्मों की दुनिया में यह आखिरी फिल्म हो सकती है, क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में उतरने जा रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.