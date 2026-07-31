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Jana Nayagan Collection: बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय का जलवा, जानें पहले हफ्ते में कितना रहा 'जन नायकन' का कुल कलेक्शन

Jana Nayagan Box Office Collection Day 8: थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है. लगभग 400 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म में विजय की भारी-भरकम फीस ने सबका ध्यान खींचा है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 31, 2026 6:46 AM IST
Jana Nayagan Collection: बॉक्स ऑफिस पर थलापति विजय का जलवा, जानें पहले हफ्ते में कितना रहा 'जन नायकन' का कुल कलेक्शन

'जन नायकन' का कुल कलेक्शन

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और वर्तमान में तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके थलपति विजय की अवेटेड फिल्म ‘जन नायकन’ इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज हुई यह फिल्म एक्टर के करियर की आखिरी फिल्म है, जिस वजह से इसे लेकर फैंस के बीच दीवानगी का एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है. सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ और सोशल मीडिया पर छाए क्रेज को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों की तरफ से ही बेहद सकारात्मक और शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं.

फिल्म ने कितनी की कमाई

अब अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सैकनिल्क की शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ‘जन नायकन’ ने रिलीज के आठवें दिन यानी दूसरे गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.98 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है. इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब तक 153.48 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है. फिल्म ने शुरुआती दिनों से ही बॉक्स ऑफिस पर जो रफ्तार पकड़ी थी, वह कामकाजी दिनों में भी बरकरार है. अगर भाषाओं के हिसाब से नजर डालें, तो इस फिल्म ने अपनी मूल भाषा तमिल में सबसे अधिक 130.40 करोड़ रुपये बटोरे हैं, जबकि हिंदी बेल्ट में इसने 13.54 करोड़ रुपये और तेलुगु भाषा में लगभग 8.78 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

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फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो ‘जन नायकन’ में थलपति विजय के साथ कई दिग्गज और लोकप्रिय कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई है, और उनके खूंखार अंदाज को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसके अलावा पूजा हेगड़े, मामिथा बैजू, प्रकाश राज और प्रियामणि जैसे सितारे भी इस मेगा बजट फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं.

स्टारकास्ट की तगड़ी फीस

फिल्म से जुड़ी एक और जो बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है इसकी स्टार कास्ट की भारी-भरकम फीस. मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक, थलपति विजय ने इस फेयरवेल प्रोजेक्ट के लिए करीब 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये के बीच फीस चार्ज की है. वहीं, नेगेटिव रोल में नजर आ रहे बॉबी देओल ने इस फिल्म के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये लिए हैं. जबकि पूजा हेगड़े ने 3 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. लगभग 400 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनकर तैयार हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत वसूलने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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