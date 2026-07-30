Jana Nayagan Collection: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, सातवें दिन फिल्म ने कर डाली ताबड़तोड़ कमाई

थलापति विजय की अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों सिनेमाघरों में तहलका मचा रही है. यह फिल्म 23 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. यह थलापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है, क्योंकि अब वह पूरी तरह से राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके हैं और तमिलनाडु की राजनीति में एक्टिव हैं. अपने पसंदीदा स्टार की इस अंतिम फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों का भारी सैलाब उमड़ रहा है, जिसका सीधा असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ दिखाई दे रहा है.
'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन ओपनिंग डे पर 42.70 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था. हालांकि, वीकडेज की शुरुआत में यानी दूसरे दिन इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट जरूर आई और कमाई 21.15 करोड़ रुपये पर सिमट गई. लेकिन वीकेंड आते ही फिल्म ने एक बार फिर जबरदस्त रफ्तार पकड़ी. तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 28.90 करोड़ रुपये और रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की.
सिनेमाघरों में पहले मंडे टेस्ट के दौरान फिल्म की कमाई 10.65 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जबकि छठे दिन यानी मंगलवार को इसने लगभग 8 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. अब बात करें सातवें दिन की, तो फिल्म ने अपने पहले हफ्ते का सफर पूरा करते हुए बुधवार को लगभग 6.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इन शुरुआती सात दिनों की कुल कमाई को मिलाकर 'जन नायकन' का कुल नेट कलेक्शन 149.50 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है और यह तेजी से 150 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है.
यह फिल्म तमिल के अलावा अन्य भाषाओं में भी दर्शकों का दिल जीत रही है. 'जन नायकन' हिंदी बेल्ट में 'जन नेता' के नाम से रिलीज हुई है. अगर अलग-अलग भाषाओं के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने मूल तमिल वर्जन में अब तक 13.65 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है. हिंदी दर्शकों के बीच भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसने हिंदी में 12.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भी फिल्म का जादू चल रहा है और इसने 8.40 करोड़ रुपये की कमाई की है.
एच. विनोद के बेहतरीन निर्देशन में बनी इस एक्शन पैक्ड फिल्म में थलापति विजय के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं. फिल्म में मुख्य आकर्षण बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल का खतरनाक नेगेटिव किरदार है, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.