एडवांस बुकिंग में Dhurandhar 2 को पछाड़ पाई थलापति विजय की Jana Nayagan? अब तक का कलेक्शन देख रह जाएंगे दंग!

Jana Nayagan Advance Booking Report: थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) के इंतजार की घड़ियां अब बस चंद घंटों में खत्म होने वाली है. 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मूवी 23 जुलाई 2026, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ऐसे में फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और इसका सबूत फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े दे रहे हैं. फिल्म ने रिलीज से पहले ही 8 लाख से ज्यादा टिकटे सेल कर दी हैं और 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि, थलापति विजय की 'जन नायगन' (Jana Nayagan Advance Booking) ने एडवांस बुकिंग में कितना कलेक्शन किया है और क्या ये 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को एडवांस बुकिंग में पछाड़ पाई है की नहीं?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) ने रिलीज से पहले ही पहले दिन के लिए 8 लाख 63 हजार 541 टिकट बेच दिए हैं. फिल्म ने ब्लॉक सीट्स के बिना 19.37 करोड़ रुपये ग्रॉस की कमाई कर ली है, जबकि ब्लॉक सीट्स के साथ यह आंकड़ा 25.37 करोड़ रुपये ग्रॉस तक पहुंच चुका है.
वहीं, अगर विजय की 'जन नायगन' (Jana Nayagan) की तुलना रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की एडवांस बुकिंग से तुलना करें, तो 'जन नायगन' ने शानदार शुरुआत जरूर की है और पहले दिन के लिए जबरदस्त टिकटें भी बिक चुकी हैं. हालांकि, अभी तक के सामने आए आंकड़ों के आधार पर 'जन नायगन' 'धुरंधर 2' का एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि, विजय की मूवी रणवीर सिंह की फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है. बता दें कि, 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में 10 लाख से ज्यादा टिकटें बेचकर 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी.
आपको बता दें कि, देशभर में थलापति विजय की मच अवेटेड फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) का क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे में मेकर्स ने इसे तीन भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया है. मूल रूप से तमिल फिल्म है, लेकिन इसे हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज किया जा रहा है. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिल वर्जन के 7.4 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. वहीं तेलुगु में 20 हजार से अधिक और हिंदी में 6 हजार से ज्यादा टिकट बिके हैं.
बता दें कि Jana Nayagan पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म को समय पर CBFC का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, जिसके चलते इसकी रिलीज टालनी पड़ी. मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन बाद में मेकर्स ने केस वापस लेकर फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा. कुछ कट्स और बदलावों के बाद इसी महीने फिल्म को 'A' सर्टिफिकेट मिला और अब यह 23 जुलाई 2026, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या विजय की विदाई वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कोई बड़ा इतिहास रच पाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…