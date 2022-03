The Batman Box Office Collection Day 2: भारत में 'बैटमैन' ने पकड़ी ऐसी रफ्तार, फिल्म ने दो दिनों में कर डाली छप्परफाड़ कमाई The Batman Box Office In India: हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट पैटिनसन की फिल्म 'द बैटमैन' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही है। फिल्म ने दो दिन में जबरदस्त कमाई की है।