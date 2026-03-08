ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • The kerala Story 2 Box Office Collection Day 10: दूसरे संडे को फिल्म ने मचाया तहलका, 10वें दिन बॉक्स...

The kerala Story 2 Box Office Collection Day 10: दूसरे संडे को फिल्म ने मचाया तहलका, 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर की धुंआधार कमाई

'द केरल स्टोरी 2' फिल्म तमाम विवादों के बीच सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने धीमी गति से शुरुआत की लेकिन अब फिल्म मजबूती से सिनेमाघरों में टिकी हुई है. फिल्म ने अपना बजट भी वसूल लिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 9, 2026 12:23 AM IST

The kerala Story 2 Box Office Collection Day 10: दूसरे संडे को फिल्म ने मचाया तहलका, 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर की धुंआधार कमाई
The Kerala Story 2

कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है. फिल्म ने अपने दूसरे रविवार (10वें दिन) को एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. आइए जानते हैं फिल्म के 10वें दिन के कलेक्शन और बॉक्स ऑफिस के रिपोर्ट के बारे में.

दूसरे रविवार का बॉक्स ऑफिस धमाका

रिलीज के 10वें दिन, यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई दर्ज की है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रविवार को करीब 3.18 करोड़ का कलेक्शन किया है. हालांकि यह आंकड़े अभी बदल सकते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि रविवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने के बावजूद फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भारी गिरावट नहीं देखी गई. 10वें दिन की इस उछाल के साथ फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 32.68 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है.

बॉक्स ऑफिस का शानदार सफर

'द केरल स्टोरी 2' की शुरुआत उम्मीद से थोड़ी धीमी रही थी, जिसके पीछे का कारण रिलीज से ठीक पहले हुई कानूनी अड़चनें और कोर्ट का स्टे था. फिल्म ने पहले दिन महज 75 लाख से शुरुआत की थी, लेकिन शनिवार और रविवार को लंबी छलांग लगाते हुए पहले हफ्ते में करीब 22.90 करोड़ की कमाई की. फिल्म को रिलीज के पांचवें दिन (मंगलवार) होली की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला, जहां इसने 4 करोड़ का कलेक्शन कर अपनी स्थिति मजबूत की. वहीं दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 2.75 करोड़ और शनिवार को 3.85 करोड़ कमाकर यह साफ कर दिया कि यह बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिकने वाली है.

फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा ने लीड रोल निभाया हैं. यह फिल्म 'द केरल स्टोरी' (2023) का सीक्वल है, जिसमें केरल के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी धर्मांतरण और शादियों के नाम पर होने वाले धोखे की कहानियों को दिखाया गया है. हालांकि 'द केरल स्टोरी 2' का कलेक्शन पहली फिल्म के मुकाबले काफी कम है, लेकिन इसके 30 करोड़ के बजट को देखते हुए फिल्म मुनाफे की ओर बढ़ रही है.

आने वाले दिन में होगा मुकाबला

आने वाले दिनों में फिल्म का सामना रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से होगा. तब तक 'द केरल स्टोरी 2' के पास खुलकर कमाई करने का पूरा मौका है. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, फिल्म अपनी लाइफटाइम कमाई 40-45 करोड़ के आसपास समेट सकती है, जो कि इसके बजट के हिसाब से एक एवरेज माना जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags The Kerala Story Box Office Collection The Kerala Story Box Office Collection Day 10 The Kerala Story Collection