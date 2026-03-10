ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • The Kerala story 2 Box office collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने की शानदार कमाई, जानें फ...

The Kerala story 2 Box office collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने की शानदार कमाई, जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन

The Kerala story 2 Box office collection Day 11: 'द केरल स्टोरी 2' दूसरे हफ्ते के वर्किंग डे में भी शानदार कमाई कर यही है. फिल्म ने दूसरे सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बनाए रखी है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 10, 2026 8:45 AM IST

The Kerala story 2 Box office collection Day 11: दूसरे सोमवार को भी फिल्म ने की शानदार कमाई, जानें फिल्म का टोटल कलेक्शन
the kerala story 2

रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' बॉक्स ऑफिस पर अपना पैर जमाए हुए है. रिलीज के 11वें दिन, यानी दूसरे सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में वर्किंग डे होने के बावजूद एक स्टेडी पकड़ देखी गई है. फिल्म ने अपनी लागत वसूल कर अब मुनाफे की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन और अब तक की कुल कमाई का पूरा रिपोर्ट.

Also Read
The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट को पार कर सकी फिल्म? जानें चौथे दिन कितनी हुई कमाई

11वें दिन की कमाई

अमूमन किसी भी फिल्म के लिए दूसरा सोमवार काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वीकेंड के बाद दर्शक कम हो जाते हैं. 'द केरल स्टोरी 2' ने भी सोमवार को गिरावट दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी. अर्ली ट्रेंड्स और सैकनिल्क (Sacnilk) की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को लगभग 1.85 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इस कमाई के साथ, 11 दिनों में फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 34.70 करोड़ के पार पहुंच गया है. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 40.61 करोड़ के आसपास है.

बजट और बॉक्स ऑफिस पर सफलता

'द केरल स्टोरी 2' का बजट लगभग 28 से 30 करोड़ बताया जा रहा है. 11 दिनों के भीतर 34.70 करोड़ कमाकर फिल्म ने न केवल अपनी मेकिंग कॉस्ट निकाल ली है, बल्कि अब यह सेफ जोन में एंट्री कर चुकी है. सोमवार को हिंदी बेल्ट में फिल्म की औसतन ऑक्यूपेंसी 10-11% के आसपास रही. शाम और रात के शोज में दर्शकों की तादाद ज्यादा देखी गई.

क्या पहली फिल्म जैसा जादू चलेगा?

साल 2023 में आई 'द केरल स्टोरी' ने बॉक्स ऑफिस पर 220 करोड़ से ज्यादा कमाकर तहलका मचा दिया था. उस तुलना में सीक्वल की रफ्तार धीमी है. इस फिल्म में मुख्य रूप से अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा हैं, जबकि पहली फिल्म में अदा शर्मा की तगड़ी परफॉरमेंस थी. वहीं रिलीज से ठीक पहले केरल हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे ने इसके शुरुआती हाइप को थोड़ा प्रभावित किया था. भारत में जारी टी-20 वर्ल्ड कप के मैचों की वजह से भी इवनिंग शोज में फुटफॉल थोड़ा कम रहा है. 'द केरल स्टोरी 2' अब 45-50 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन की ओर बढ़ रही है. हालांकि, 19 मार्च को रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के आने से इसकी स्क्रीन काउंट में कमी आ सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags The Kerala Story 2 Box Office Collection The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 11 The Kerala Story 2 Collection