The Kerala Story 2 Box Office Collection Day 4: मंडे टेस्ट को पार कर सकी फिल्म? जानें चौथे दिन कितनी हुई कमाई

विवादों के बीच 'द केरला स्टोरी 2' सिनेमाघरों में आ चुकी है. फिल्म ने पहले दिन तो खराब प्रदर्शन किया था लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने अच्छी कमाई की और अब फिल्म अपने मंडे टेस्ट को भी पार कर चुकी है.

Published: March 3, 2026 7:07 AM IST

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2) ने अपने पहले मंडे टेस्ट का सामना किया है. जहां इसके पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी, वहीं सीक्वल के लिए चौथे दिन की राह मुश्किलों से भरी नजर आ रही है. मंडे को वर्किंग डे होने के कारण फिल्म की कमाई में गिरावट तो दर्ज की गई, लेकिन फिल्म ने एक अच्छी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है. आइए जानते हैं फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन और मंडे टेस्ट की पूरी रिपोर्ट.

चौथे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट

सैकनिल्क (Sacnilk) के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 'द केरल स्टोरी 2' ने अपने चौथे दिन (सोमवार) लगभग 2.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) मात्र 75 लाख से शुरुआत की थी (देर से रिलीज होने के कारण), लेकिन वीकेंड पर इसने जबरदस्त छलांग लगाई थी. शनिवार को 4.65 करोड़ और रविवार को 4.75 करोड़ की कमाई के बाद, मंडे को फिल्म की कमाई में लगभग 50-60% की गिरावट देखी गई है.

फिल्म की टोटल कमाई

चार दिनों के बाद फिल्म का कुल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन अब लगभग 12.80 करोड़ रुपये के बीच पहुंच गया है. 28 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के लिए वीकडेज में स्थिर रहना बेहद जरूरी है. हालांकि, यह अपने पहले पार्ट के मुकाबले काफी पीछे चल रही है, लेकिन कम बजट को देखते हुए इसे एक ठीक-ठाक शुरुआत माना जा सकता है. मंडे टेस्ट में फिल्म ने दम तो दिखाया है, लेकिन यह 'ब्लॉकबस्टर' बनने की दिशा में नहीं दिख रही है. अगर यह फिल्म आने वाले 3-4 दिनों तक 1.5 करोड़ से ऊपर बनी रहती है, तो यह अपना बजट वसूलने में कामयाब हो सकती है.

विवादों के बीच रिलीज का सफर

फिल्म की कमाई पर रिलीज से पहले हुए विवादों का भी असर पड़ा है. केरल हाई कोर्ट द्वारा अस्थायी रोक हटाए जाने के बाद फिल्म 27 फरवरी की शाम को थिएटर्स में पहुंच पाई थी. सोमवार को हिंदी बेल्ट में फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 8.75% दर्ज की गई. मुंबई, पुणे और जयपुर जैसे शहरों में फिल्म को बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विरोध के कारण शोज पर असर पड़ा है.

कैसी है फिल्म और दर्शकों का रिएक्शन?

कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी जबरन धर्मांतरण और धोखे से की गई शादियों के इर्द-गिर्द घूमती है. क्रिटिक्स ने फिल्म को लाउड और प्रोपेगेंडा बताकर मिले-जुले से नेगेटिव रिव्यू दिए हैं. जहां एक वर्ग फिल्म की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरा इसे पहले पार्ट जैसी न होने के कारण नकार रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

