The Kerala Story 2 Collection Day 3: 'द केरल स्टोरी 2' को देखने उमड़ रहे लोग, फिल्म ने पहले वीकेंड पर छापे नोट

The Kerala Story 2 Box Office Collection: साल 2026 में मच-अवेटेड और विवादों में घिरी रही फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है.

The Kerala Story 2 Box Office Day 3: विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की रिलीज से पहले काफी विवाद हुआ. यहां तक कि फिल्म को केरल हाई कोर्ट से रिलीज वाले दिन यानी 27 फरवरी की शाम को हरी झंडी मिली है. फिल्म के पहले दिन यानी शुक्रवार को देर से रिलीज होने का नुकसान हुआ है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने दूसरे दिन शनिवार से लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया. इस फिल्म को देखने के लिए लोग सिनेमाघरों में उमड़े और दूसरे और तीसरे दिन बंपर कमाई की है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पहले वीकेंड पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का डायरेक्शन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है. इस फिल्म का शुक्रवार का कलेक्शन ठीक नहीं रहा था. इसके बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने रिलीज के बाद तीसरे यानी रविवार को 4.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म के तीन दिनों के कलेक्शन पर नजर डालें तो पहले दिन 75 लाख रुपये, दूसरे दिन 4.65 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 4.51 करोड़ रुपये की कमाई की है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने पहले वीकेंड पर तीन दिनों में 9.91 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को पसंद किया जा रहा है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर हुआ जमकर विवाद

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का ट्रेलर रिलीज होते ही विवाद होना शुरू हो गया था. फिल्म के डायलॉग से लेकर सीन को लेकर आपत्ति जताई गई. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी कि इसमें केरल राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है इसलिए रिलीज पर रोक लगनी चाहिए. कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर 15 दिन की रोक लगा दी थी. इसके बाद कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास गए और फैसला उनके पक्ष में आया और फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटा दी गई. हालांकि, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी को देर शाम रिलीज हो पाई. अब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

