The Kerala Story 2 Collection Day 5: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का वीकडेज पर ऐसा है हाल, जानें कलेक्शन

The Kerala Story 2 Box Office: डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी को रिलीज हुई थी. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को वीकडेज पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

The Kerala Story 2 Box Office Day 5: विपुल अमृतलाल साह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने पांचवें दिन शाम तक 15 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म वीकडेज पर भी ठीक कमाई कर रही है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर काफी विवाद हुआ, हालांकि ये सिनेमाघरों तक पहुंचने में कामयाब रही है. कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर कहा गया था कि ये केरल की छवि को खराब कर रही है और मामला राज्य के हाई कोर्ट तक पहुंच गया.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने कर ली इतनी कमाई

'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने मंगलवार को शाम 7 बजे तक 2.37 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े 15.02 करोड़ रुपये हो गए थे. हालांकि, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई के ये आंकड़े बढ़ेंगे. इस तरह से कह सकते हैं कि इस फिल्म को वीकडेज पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के बीते चार दिनों की कमाई के आंकड़ों पर नजर डाले तो पहले दिन 75 लाख रुपये, दूसरे दिन 4.65 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 4.75 करोड़ रुपये और चौथ दिन 2.5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बताते चलें कि ये फिल्म कोर्ट के आदेश के चलते देर से रिलीज हो पाई थी तो पहले दिन का कलेक्शन कम रह गया था.

फिल्म के दोनों पार्ट को लेकर हुआ विवाद

फिल्म 'द केरल स्टोरी' साल 2023 मे रिलीज हुई थी. इस कम बजट की फिल्म ने लोगों का इतना ध्यान खींचा कि इसका कलेक्शन 300 करोड़ रुपये के पार चला गया था. अदा शर्मा स्टारर फिल्म 'द केरल स्टोरी' का डायरेक्शन सुदीप्तो सेन ने किया था. इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'द केरल स्टोरी 2' के डायरेक्शन की जिम्मेदारी कामाख्या नारायण सिंह के पास थी. फिल्म के दोनों पार्ट को विपुल अमृतलाल साह ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म के दोनों को लेकर जमकर विवाद हुआ. बताते चलें कि केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक लगा दी थी. इसके बाद बाद मेकर्स डिवीजन बेंच के पास गए थे तो उन्हें राहत मिली. फिर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

