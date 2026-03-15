ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' को टक्कर देने निकली ये साउथ इंडियन फिल्म,...

The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' को टक्कर देने निकली ये साउथ इंडियन फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर फिर मचा घमासान

The Kerala Story 2 Box Office: तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी की हालत खराब करने के बाद अब विपुल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 एक और फिल्म को कड़ी टक्कर देने निकल गई है. चलिए जानते हैं कि बीते दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचाया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 15, 2026 6:41 AM IST

The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' को टक्कर देने निकली ये साउथ इंडियन फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर फिर मचा घमासान
The Kerala Story 2 box office

The Kerala Story 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 ने धमाल मचाया हुआ है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने हंगामा मचा रखा है. बार बार ये फिल्म नए नए रिकॉर्ड बना रही है. हालांकि अब तक भी ये फिल्म रिलीज नहीं की गई है. ऐसे में विपुल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. अब तक 'द केरल स्टोरी 2', अस्सी को कड़ी टक्कर दे रही थी. 'द केरल स्टोरी 2' का ये जादू है जो लोगों ने फिल्म अस्सी को एक सिरे से खारिज कर दिया. 'द केरल स्टोरी 2' ने एक बार फिर से अपना दमखम दिखाना शुरु कर दिया है. इस फिल्म की कमाई में तीसरे शनिवार को करीब 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. रिलीज के 14वें दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 1.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. 15वें दिन ये आंकड़ा 1.52 था. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 16वें दिन करीब 2.96 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कुल मिलाकर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का कलेक्शन 44.76 करोड़ रुपए हो गया है.

Also Read
Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: धुरंधर 2 के रिलीज से पहले चमकी 'द केरल स्टोरी 2', अस्सी का हुआ ये हाल

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' देने निकली इस फिल्म को टक्कर

कोई बड़ी रिलीज न होने का फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने पूरा फायदा उठाया है. हालांकि ये बढ़त बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, इस समय केवल साउथ इंडिय फिल्म बंधनम, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही है. तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'अस्सी' (Assi) के बाद अब केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड की नजर बंधनम पर जा टिकी है.एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' ने चटाई 'अस्सी' को धूल, जानिए टोटल कलेक्शन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Nagabandham The Kerala Story 2 Vipul Shah