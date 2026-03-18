ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • The Kerala Story 2 Box Office: धुरंधर 2 के रिलीज से ठीक पहले 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया को...

The Kerala Story 2 Box Office: धुरंधर 2 के रिलीज से ठीक पहले 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया कोहराम, हिट के मार्क से है बस इतनी दूर

The Kerala Story 2 Box Office: इस समय विपुल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर क्या बवाल मचा रखा है. ये फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज से पहले खूब कमाई कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन जमा किया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 18, 2026 6:32 AM IST

The Kerala Story 2 Box Office: धुरंधर 2 के रिलीज से ठीक पहले 'द केरल स्टोरी 2' ने मचाया कोहराम, हिट के मार्क से है बस इतनी दूर
the kerala story 2 Box Office

The Kerala Story 2 Box Office: विपुल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. एक समय था जब इस फिल्म को लेकर खूब विवाद हो रहा था. उस समय लोगों को लगा था कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' सिनेमाघरों में टिक ही नहीं पाएगी. हालांकि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने लोगों के इस दावे को गलत साबित कर दिया. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' लगातार तगड़ी कमाई कर रही है. अब तक फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 50.58 करोड़ रुपए छाप लिए हैं. अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फिल्म जल्द ही हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने पहले हफ्ते में 23.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया था. जिसके बाद इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 17.07 करोड़ रुपए कमाए. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे हफ्ते में भी तेजी से कमाई की है. फिल्म ने 15वें दिन 1.52 करोड़ रुपए, 16वें दिन 2.96 करोड़ रुपए, 17वें दिन 3.15 करोड़ रुपए छापे हैं. इसके अलावा 18वें दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 1.13 करोड़ रुपए और 19वें दिन 1.63 करोड़ रुपए अपनी झोली में डाले हैं.

Also Read
The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' को टक्कर देने निकली ये साउथ इंडियन फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर फिर मचा घमासान

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की इतनी है ऑक्यूपेंसी

द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यही वजह है जो इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी करीब 12.5 प्रतिशत दर्ज की गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई औंधे मुंह गिरने वाली है. आज रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. ऐसे में फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के मेकर्स को जोरदार झटका लगने वाला है. इस फिल्म का बज्ज इतना जबरदस्त है कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' हवा में उड़ जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि आज यानी 18 मार्च से फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में भारी गिरावट देखे को मिलेगी.

Also Read
Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: धुरंधर 2 के रिलीज से पहले चमकी 'द केरल स्टोरी 2', अस्सी का हुआ ये हाल

रिलीज से पहले ही धुरंधर ने कर ली है इतनी कमाई

धुरंधर 2 की आंधी पहले ही अस्सी जैसी फिल्मों को धूल चटा चुकी है. ऐसे में आगे का सफर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के लिए आसान नहीं होगा. आपको बता दें रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 नोट छापने में लगी हुई है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर 2 रिलीज के पहले ही दिन कम से कम 200 करोड़ का कारोबार कर डालेगी. बाकी सही आंकड़े आने वाला समय ही बता पाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: 'द केरल स्टोरी 2' ने चटाई 'अस्सी' को धूल, जानिए टोटल कलेक्शन

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Ranveer Singh The Kerala Story 2 Vipul Shah