The Kerala Story 2 Collection Day 2: 'द केरल स्टोरी 2' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, फिल्म ने दूसरे दिन की बंपर कमाई

The Kerala Story 2 Box Office Collection: फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' बीती 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने दूसरे दिन बंपर कलेक्शन करते हुए इतनी कमाई कर ली है.

The Kerala Story 2 Box Office Day 2: डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) के ट्रेलर रिलीज के बाद जमकर विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था. आखिरकार 27 फरवरी को शाम को मेकर्स का पक्ष में फैसला आया और फिल्म को रिलीज कर दिया गया. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' बीते शुक्रवार को देर शाम कुछ सिनेमाघरों में रिलीज हो पाई तो कम कलेक्शन हुआ था. वहीं, फिल्म ने शनिवार को बंपर कमाई की है और जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आइए जानते हैं कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने दो दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का दूसरे दिन का कलेक्शन

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर काफी बज था लेकिन जब इस फिल्म को लेकर केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी तो मेकर्स और फैंस का दिल टूट गया. मेकर्स इस फैसले को लेकर डबल बेंच में लेकर गए और उन्हें राहत मिली. इसके बाद फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' 27 फरवरी यानी शुक्रवार को देर शाम को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, दूसरे दिन यानी शनिवार को 4.65 करोड रुपये का कलेक्शन करते हुए दो दिनों में 5.40 करोड़ रुपये कमाई कर ली है. हालांकि, ये आंकड़े शुरुआती हैं और इनमें बदलाव संभव है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक लेकर जाती है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर कोर्ट में दी गई थी याचिका

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका दी गई थी कि इसमें केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है और इसकी रिलीज पर रोक लगनी चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की सिंगल बेंच के जज ने कहा कि वह खुद फिल्म देखना चाहेंगे और इसके बाद ही फैसला करेंगे. इसके बाद जज ने सीबीएफसी को फटकार लगाई और फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' पर 15 दिन की रोक लगा दी थी. फिर मेकर्स कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास गए तो 27 फरवरी को शाम को फिल्म की रिलीज पर लगी रोक को हटा दिया गया था. इसके बाद फिल्म को रिलीज किया गया था. बताते चलें कि फिल्म द केरल स्टोरी साल 2023 में रिलीज हुई थी और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more