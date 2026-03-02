The Kerala Story 2 Collection Day 4: मंडे टेस्ट में पास या फेल हुई 'द केरल स्टोरी 2'? जानें फिल्म का कलेक्शन

The Kerala Story 2 Collection: बॉलीवुड फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने पहले सोमवार को कितनी कमाई की है.

The Kerala Story 2 Box Office Day 4: विवादों से घिरी रही फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) 27 फरवरी को रिलीज हुई है. हालांकि, ये फिल्म बीते शुक्रवार को देर शाम तक सिनेमाघरों में पहुंच पाई. इस कारण से फिल्म के कलेक्शन पर काफी प्रभाव पड़ा है. इसके बाद फिल्म की कमाई ने रफ्तार पकड़ी है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने पहले वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. अब फिल्म ने रिलीज के बाद पहले मंडे को अच्छी कमाई की है. आइए जानते हैं कि कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने पास किया मंडे टेस्ट

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' बीते शुक्रवार को बड़े पर्दे पर आई थी और इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. विपुल अमृतलाल शाह फिल्म के कलेक्शन के आंकड़े देखकर खुश होंगे. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. इसका असर कलेक्शन पर दिखाई दे रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने रिलीज के बाद पहले सोमवार को 2.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह से इस फिल्म ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है. इस फिल्म ने चार दिनों में 12.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के सामने 'ओ रोमियो', 'अस्सी', 'बॉर्डर 2' समेत कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हैं. इसके बाद भी ठीक कमाई कर रही है.

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' का 4 दिनों कलेक्शन पर डालें नजर

दिन 1- 75 लाख रुपये

दिन 2- 4.65 करोड़ रुपये

दिन 3- 4.75 करोड़ रुपये

दिन 4- 2.65 करोड़ रुपये

कुल- 12.80 करोड़ रुपये

'द केरल स्टोरी 2' के ट्रेलर रिलीज के बाद शुरू हुआ था विवाद

डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर उस समय विवाद हो गया था जब इसका ट्रेलर सामने आया. इसको प्रोपेगेंडा मूवी बताया गया था. फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने कहा था कि ये बकवास फिल्म है और 'द केरल स्टोरी 2' को सिर्फ पैसा कमाना है. इसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर ने पलटवार करते हुए अनुराग कश्यप को दुर्बल मानसिकता वाला व्यक्ति बता दिया था. बताते चलें कि फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई थी और इसकी रिलीज पर 15 दिन की रोक लगा दी गई थी. इसके बाद केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इस फैसले पर स्टे देते हुए रिलीज का आदेश दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

