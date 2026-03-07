ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Assi VS The Kerala Story 2: Taapsee Pannu की फिल्म और 'द केरल स्टोरी 2' के बीच मचा घमासान,...

Assi VS The Kerala Story 2: Taapsee Pannu की फिल्म और 'द केरल स्टोरी 2' के बीच मचा घमासान, हो गई ऐसी हालत

Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और द केरल स्टोरी 2 के बीच जंग छिड़ी हुई है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए जी जान लगा रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 7, 2026 7:07 AM IST

Assi VS The Kerala Story 2: Taapsee Pannu की फिल्म और 'द केरल स्टोरी 2' के बीच मचा घमासान, हो गई ऐसी हालत
Assi VS The Kerala Story 2: Taapsee Pannu की फिल्म और 'द केरल स्टोरी 2' के बीच मचा घमासान

Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' और द केरल स्टोरी 2 के बीच जंग छिड़ी हुई है. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए जी जान लगा रही हैं.

Also Read
The Kerala Story VS The Kerala Story 2: पहले सप्ताह में दोनों मूवीज की कमाई में है कितना अंतर? देखें आंकड़े

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Bollywood News Taapsee Pannu The Kerala Story 2 Vipul Shah