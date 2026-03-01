ENG हिन्दी
Assi VS The Kerala Story 2: The Kerala Story 2 के आगे हो गई तापसी पन्नू की ऐसी हालत, कमाई के नाम पर लगी चिल्लर हाथ

Assi VS The Kerala Story 2 Box Office Day 8: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अस्सी' और 'दो दीवाने सहर में' को टक्कर देने के लिए द केरल स्टोरी 2 आ चुकी है. चलिए जानते हैं कि 2 केरल स्टोरी 2 के रिलीज के बाद इन दोनों फिल्मों का क्या हाल हो गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 1, 2026 8:16 AM IST

The Kerala Story 2 VS Assi Box Office: विपुल शाह (Vipul Shah) की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है. रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर खूब विवाद हुआ है. यही वजह है जो बीते कुछ समय से लगातार ये फिल्म सुर्खियों में बनी हुई थी. जिस तरह से 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस हिसाब से फिल्म की कुछ खास कमाई नहीं हो रही है. पहले दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने .75 करोड़ रुपए के साथ ओपनिंग की थी. जिसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने 4.65 करोड़ रुपए की कमाई की है. पहले दिन इस फिल्म को किसी ने खास भाव नहीं दिया. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में तगड़ा उछाल देखने को मिला है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में तेजी देखने को मिलने वाली है. वीकेंड पर लोग फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' में दिलचस्पी जरुर दिखाएंगे. पहला शनिवार तो वैसे भी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के लिए लकी रहा है. ऐसे में पहले रविवार से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. कुल मिलाकर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई 5.4 करोड़ रुपए हो गई है.

कैसी रही अस्सी की परफॉर्मेंस

तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'अस्सी'(Assi) बॉक्स ऑफिस पर टिकने की बहुत कोशिश कर रही है. फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' और ओ रोमियो जैसी फिल्मों के आगे अस्सी की हवा निकल गई है. ये फिल्म तो बॉर्डर 2 के आगे भी नहीं टिक पा रही है. फिल्म अस्सी ने रिलीज के नवें दिन 0.59 करोड़ रुपए की कमाई की है. वहीं आठवें दिन इस फिल्म ने 0.45 Cr -25.00 करोड़ रुपए की बीच कलेक्शन जमा किया था. इस हिसाब से अस्सी की कुल कमाई 7.99 करोड़ रुपए हो चुकी है. इसके अलावा मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein) भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है. इस फिल्म को लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है.

कैसी है द केरल स्टोरी 2 की कहानी?

फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' में तीन हिंदू लड़कियों को दिखाया गया है. ये तीनों लड़कियां प्यार में पड़कर एक मुस्लिम के साथ शादी कर लेती हैं. अब शादी के नाम पर किस तरह से उनका धर्म बदला गया और कितना अत्याचार किया गया है, यही इस फिल्म की कहानी है. इस स्टोरी लाइन की वजह से ही फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को लेकर बवाल मचा हुआ है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Assi Taapsee Pannu The Kerala Story 2 Vipul Shah