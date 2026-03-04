ENG हिन्दी
Assi VS The Kerala Story 2: होली के मौके पर हुई Vipul Shah की फिल्म की बल्ले-बल्ले, Taapsee Pannu का हुआ ये हाल

Assi VS The Kerala Story 2 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'अस्सी' और द केरल स्टोरी 2 के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि किस फिल्म ने होली के मौके पर बढ़त हासिल कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 4, 2026 6:36 AM IST

The Kerala Story 2 VS Assi Box Office: होली का मौसम है और बॉक्स ऑफिस पर घमासान मचा हुआ है. जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 और अस्सी जैसी फिल्में बवाल मचाने की तैयारी कर रही हैं. वहीं कुछ समय पहले ही विपुल शाह (Vipul Shah) की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' (The Kerala Story 2) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. शुरुआती दौर में तो फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को किसी ने भाव नहीं दिया था. हालांकि होली आते-आते फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की किस्मत चमक गई है. अचानक फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. आपको बता दें कि पहले दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने .75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. दूसरे दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 4.65 करोड़ रुपए छाप डाले थे. तीसरे दिन इस फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. चौथे दिन ये कमाई आधी ही रह गई थी. हालांकि पांचवें दिन इस फिल्म ने फिर से धमाकेदार कमबैक किया है. पांचवे दिन फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' ने 4 करोड़ रुपए छापे हैं. आंकड़ों की मानें तो फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई में एक ही दिन में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

बॉक्स ऑफिस पर मचा बवाल

कहना गलत नहीं होगा कि होली के मौके पर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' को पूरा फायदा हुआ है. कुल मिलाकर फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की कमाई 16.65 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं दूसरी तरफ तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'अस्सी'(Assi) और मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) की फिल्म 'दो दीवाने सहर में' (Do Deewane Seher Mein भी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' के आगे टिकने की कोशिश कर ही है. समय के साथ फिल्म अस्सी के हाल खराब हो रहे हैं. होली के मौके पर भी लोग अस्सी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.

फिल्म अस्सी ने छापे इतने नोट

फिल्म ने पहले दिन एक करोड़, दूसरे दिन 1.6 करोड़, तीसरे दिन 1.6 करोड़, चौथे दिन .7 करोड़, पांचवे दिन .85 करोड़, छठे दिन .6 करोड़, सातवें .6 करोड़, आठवें दिन .45 करोड़, नवें दिन .6 करोड़, दसवें दिन .5 करोड़ की कमाई की है. ग्यारहवें दिन फिल्म अस्सी ने केवल 23 लाख रुपए कमाए हैं. होली के मौके पर फिल्म अस्सी की कमाई में बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है. हालांकि ये रकम बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन्स के आगे केवल चिल्लर है. 12वें दि इस फिल्म ने 36 लाख रुपए छापे हैं. इस फिल्म की कुल कमाई 9.09 करोड़ रुपए हो चुकी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Assi Taapsee Pannu The Kerala Story 2 Vipul Shah