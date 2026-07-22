The Odyssey Box Office Day 5: मंगलवार आते ही नोट छापने की मशीन बनी Christopher Nolans की फिल्म, 'धमाल 4' के उड़े होश

The Odyssey Box Office collection day 5: हॉलीवुड के जानेमाने डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan) को लोग 'सिनेमैटिक गॉड' के नाम से भी जाने जाते हैं. फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) बनाकर क्रिस्टोफर नोलेन ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है. उनकी फिल्म 'द ओडिसी' ने इस समय बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. 'द ओडिसी' लगातार नोट छापने में लगी हुई है. हाल ये है कि अब 'द ओडिसी' ने धमाल 4 को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है. अगर बात की जाए अब तक की कमाई की तो पांचवें दिन 'द ओडिसी' ने 8.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन जमा कर लिया है. बीते दिन इस फिल्म के करीब 8,520 शोज दिखाए गए हैं. इसी के साथ पांचवें दिन में 'द ओडिसी' का ग्रॉस कलेक्शन 92.63 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं फिल्म 'द ओडिसी' का नेट कलेक्शन 77.65 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. आपको बता दें कि चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म 'द ओडिसी' ने करीब 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
कहना गलत नहीं होगा कि मंगलवार आते ही फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है. आमतौर पर मिड वीक में फिल्मों की कमाई गिरती नजर आती है. फिल्म 'द ओडिसी' ने तो बॉक्स ऑफिस के इस रूल को भी तोड़ डाला है. वीकेंड के जाने के बाद भी फिल्म 'द ओडिसी' बॉक्स ऑफिस पर नोट कूट रही है. वहीं लोग भी फिल्म 'द ओडिसी' को मास्टरपीस बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म 'द ओडिसी' की तारीफ हो रही है. कहना गलत नहीं होगा कि लोगों पर फिल्म 'द ओडिसी' का भूत सवार हो चुका है.
फिल्म 'द ओडिसी' में क्रिस्टोफर नोलेन ने इस बार ग्रीक माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ग्रीक राजा ओडिसियस (डेमन) अपने राज्य को बचाता है. इस दौरान वो अपनी पत्नी और बेटे (हैथवे और टॉम हॉलैंड) से हाथ धो बैठता है. जिसके बाद राजा ओडिसियस अपनी सेना के साथ बेटे और पत्नी को बचाने की मुहिम छेड़ता है. इस दौरान राजा ओडिसियस समुंद्र से गुजरता है जहां पर उसका मुकाबला कुछ खतरनाक जानवरों से होता है. अब इस खतरना रास्ते से होते हुए राजा ओडिसियस किस तरह से अपने बेटे और पत्नी तक पहुंचता है और उनकी जान बचाता है. यही फिल्म 'द ओडिसी' की कहानी है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…