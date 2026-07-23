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The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार

The Odyssey Collection Day 6: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का मिड वीक पार कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बुधवार के दिन फिल्म की कमाई में अचानक ही गिरावट देखने को मिली. हालांकि इतना सब होने से बाद भी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब के करीब पहुंच गई है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 23, 2026 8:14 AM IST
The Odyssey Collection Day 6: एक हफ्ते में ही धीमी पड़ी 'द ओडिसी' रफ्तार, 100 करोड़ी बनने को हुई तैयार

The Odyssey Box Office Collection Day 6

The Odyssey Box Office collection day 6: क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan) ने इस समय इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) कमाल दिखा रही है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि क्रिस्टोफर नोलेन सच में हॉलीवुड के 'सिनेमैटिक गॉड' हैं. फिल्म 'द ओडिसी' ने रिलीज होते ही नोट छापने शुरू कर दिए थे. हालांकि मिड वीक आते आते फिल्म 'द ओडिसी' के हाल भी खराब होने लगे हैं. फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई अचानक ही गिर गई है. अगर बात की जाए फिल्म 'द ओडिसी' के अब तक के कलक्शन की तो रिलीज के छठे दिन फिल्म 'द ओडिसी' ने केवल 6.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. एक दिन पहले ये आंकड़ा 8.35 करोड़ रुपए था. कहना गलत नहीं होगा कि एक ही दिन में फिल्म 'द ओडिसी' 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का फटका लगा है. फिल्म 'द ओडिसी' के बीते दिन 8,268 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिय ग्रॉस कलेक्शन 100.38 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 84.15 करोड़ रुपए हो गया है.

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100 करोड़ क्लब में कब शामिल होगी फिल्म 'द ओडिसी'?

कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'द ओडिसी' इस समय तेजी से 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है. अगर सब ठीक रहा तो अगले 2-3 दिनों में फिल्म 'द ओडिसी' 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. मिड वीक होने की वजह से अचानक ही फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. हालांकि शुक्रवार आते आते फिल्म 'द ओडिसी' के हाल थोड़े सुधर जाएंगे. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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