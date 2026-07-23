The Odyssey Box Office collection day 6: क्रिस्टोफर नोलेन (Christopher Nolan) ने इस समय इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर रखा है. बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) कमाल दिखा रही है. इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि क्रिस्टोफर नोलेन सच में हॉलीवुड के 'सिनेमैटिक गॉड' हैं. फिल्म 'द ओडिसी' ने रिलीज होते ही नोट छापने शुरू कर दिए थे. हालांकि मिड वीक आते आते फिल्म 'द ओडिसी' के हाल भी खराब होने लगे हैं. फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई अचानक ही गिर गई है. अगर बात की जाए फिल्म 'द ओडिसी' के अब तक के कलक्शन की तो रिलीज के छठे दिन फिल्म 'द ओडिसी' ने केवल 6.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. एक दिन पहले ये आंकड़ा 8.35 करोड़ रुपए था. कहना गलत नहीं होगा कि एक ही दिन में फिल्म 'द ओडिसी' 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का फटका लगा है. फिल्म 'द ओडिसी' के बीते दिन 8,268 शो दिखाए गए हैं. इसी के साथ फिल्म 'द ओडिसी' का इंडिय ग्रॉस कलेक्शन 100.38 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म का नेट कलेक्शन 84.15 करोड़ रुपए हो गया है.
कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'द ओडिसी' इस समय तेजी से 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ रही है. अगर सब ठीक रहा तो अगले 2-3 दिनों में फिल्म 'द ओडिसी' 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. मिड वीक होने की वजह से अचानक ही फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. हालांकि शुक्रवार आते आते फिल्म 'द ओडिसी' के हाल थोड़े सुधर जाएंगे. माना जा रहा है कि वीकेंड पर फिल्म 'द ओडिसी' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…