The Raja Saab Box Office Collection Day 10: प्रभास की 'द राजा साब' का हाल हुआ बुरा, दूसरे संडे हुई अबतक की सबसे कम कमाई

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की कमाई लगातार गिरती नजर आ रही है. इस फिल्म के सामने कई पुरानी फिल्में टिकी हुईं हैं. लेकिन, महज 10 दिनों में ही इस फिल्म की हालत खराब हो गई है. आइए जानते हैं...

बॉक्स ऑफिस पर प्रभास का जादू इस बार फीका पड़ता नजर आ रहा है. मारुति के निर्देशन में बनी फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) ने शुरुआत तो धमाकेदार की थी, लेकिन 10वें दिन तक आते-आते फिल्म की सांसें फूलने लगी हैं. आमतौर पर किसी भी बड़ी फिल्म के लिए दूसरा वीकेंड और दूसरा रविवार कमाई का सबसे बड़ा मौका होता है, इस फिल्म के लिए अब तक का सबसे कमजोर दिन साबित हुआ है.

10वें दिन का कलेक्शन

आमतौर पर साउथ की बड़ी फिल्मों का क्रेज दूसरे हफ्ते के आखिर तक बना रहता है, लेकिन 'द राजा साब' के साथ ऐसा नहीं हुआ. Sacnilk के अर्ली ट्रेंड्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को सभी भाषाओं में मात्र 2.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा न केवल पहले रविवार से बहुत कम है, बल्कि यह फिल्म की रिलीज के बाद से अब तक का सबसे कम सिंगल-डे कलेक्शन है. प्रभास जैसे सुपरस्टार की फिल्म का दूसरे संडे को सिंगल डिजिट में सिमट जाना एक बड़ा 'क्रैश' माना जा रहा है.

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सफर

फिल्म ने पहले दिन 53.75 करोड़ की बंपर ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद से ग्राफ लगातार नीचे गिरा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की. वहीं 8वें दिन 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया. 9वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ कमाए. वहीं 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने 1.76 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने अभी तक 138.25 करोड़ का कलेक्शन किया है.

क्यों फ्लॉप होने की कगार पर है 'द राजा साब'?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 45वें दिन भी ₹3.75 करोड़ कमा रही है, जो कि 'द राजा साब' के 10वें दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा है. उत्तर भारत के सिनेमाघरों में 'धुरंधर' की पकड़ ने प्रभास की फिल्म को काफी नुकसान पहुंचाया है. फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स की राय कंफ्यूज करने वाली थी. कमजोर कहानी और नॉर्मल कॉमेडी के कारण फिल्म उतनी पसंद नहीं की गई.

साउथ फिल्मों से टक्कर

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' की कमाई चिरंजीवी की फिल्म 'माना शंकरा वारा प्रसाद गारू' (MSVPG) के साथ क्लैश हुई. नई फिल्म की वजह से तेलुगु राज्यों में इसके स्क्रीन्स शेयर हुए, जिस वजह से प्रभास की फिल्म गिर गई. आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा रहा है. इसे बनाने में 400 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए हैं, ऐसे में इस फिल्म का बजट वसूलना भी नामुमकिन लग रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

