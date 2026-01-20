ENG हिन्दी
The Raja Saab Box Office Collection Day 11: नई रिलीज फिल्म 'राहु केतु' को टक्कर दे रही 'द राजा साब', सोमवार को इतनी हुई कमाई

The Raja Saab Box Office Collection: सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को बॉक्स ऑफिस पर जोरदार टक्कर मिल रहा है. नई रिलीज हुई फिल्में इस फिल्म के आसपास की कमाई कर ले रहीं हैं. आइए जानते हैं फिल्म का हाल?

By: Shreya Pandey  |  Published: January 20, 2026 11:25 AM IST

The Raja Saab: प्रभास की अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) के लिए बॉक्स ऑफिस की राह अब काफी मुश्किलों भरे होती जा रही है. रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई में एक और बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. जहां फिल्म ने एक दमदार ओपनिंग के साथ जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वहीं अब इसके लिए सिंगल डिजिट में भी टिके रहना मुश्किल हो रहा है. संडे की छुट्टी के बाद, सोमवार 20 जनवरी 2026 फिल्म के लिए एक कठिन दिन साबित हुआ. अर्ली ट्रेड्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने 11वें दिन सभी भाषाओं में मात्र 1.15 करोड़ के बीच का नेट कलेक्शन किया है.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

यह पहली बार है जब फिल्म के एक दिन का कलेक्शन 1 करोड़ की सीमा के आसपास सिमट गया है. दूसरे रविवार को फिल्म ने करीब 2.26 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन सोमवार के वर्किंग डे ने इसकी रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है. अब फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन लगभग 140.50 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. फिल्म ने पहले दिन 53.75 करोड़ की जबरदस्त ओपनिंग की, लेकिन उसके बाद से ग्राफ लगातार नीचे गिरा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ की कमाई की. वहीं 8वें दिन 3.50 करोड़ का कलेक्शन किया. 9वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ कमाए. वहीं 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को फिल्म ने 1.76 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने 11वें दिन 1.15 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म ने अभी तक 140.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

'राहु केतु' के साथ मुकाबला

दिलचस्प बात यह है कि प्रभास की यह फिल्म अब नई रिलीज हुई फिल्मों से भी मुकाबला कर रही है. 16 जनवरी को रिलीज हुई वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की कॉमेडी फिल्म 'राहु केतु' ने भी सोमवार को लगभग 0.4 करोड़ की कमाई की है. हालांकि 'राहु केतु' एक छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन 11 दिन पुरानी होने के बावजूद 'द राजा साब' का कलेक्शन नई फिल्म के लगभग बराबर रहना, फिल्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. हिंदी बेल्ट में 'द राजा साब' की ऑक्यूपेंसी मात्र 6.43% के करीब रही है, जो काफी हैरान करने वाला है.

क्यों फीका पड़ रहा है 'राजा साब' का जादू?

दर्शकों और क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी कमजोर है और सेकंड हाफ में फिल्म काफी बोरियत भरी हो जाती है. प्रभास का चार्म फैंस को थिएटर तक तो ले आया, लेकिन फिल्म का 'हॉरर-कॉमेडी' जॉनर उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और चिरंजीवी की 'MSVPG' ने दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया है, जिससे 'द राजा साब' को स्क्रीन्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

