The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दूसरे वीक में 'द राजा साब' की हालत हुई नाजुक, करोड़ों से अब लाखों में सिमट गई फिल्म

The Raja Saab Box Office Collection: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' का क्रेज लोगों के दिमाग से खत्म होता जा रहा है. जहां फिल्म पहले करोड़ों में कमाई कर रही थी अब इसकी कमाई लाखों में आ गई है. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: January 21, 2026 11:07 AM IST

The Raja Saab Movie: साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) से फैंस और मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफर अब नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है. रिलीज के 12वें दिन तक आते-आते फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो फिल्म करोड़ों में खेल रही थी, अब वह लाखों में सिमट कर रह गई है. यह गिरावट मेकर्स के लिए चिंता का विषय है. Sacnilk के शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द राजा साब' ने अपने 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कम कमाई की है. फिल्म ने 12वें दिन भारत में सभी भाषाओं को मिलाकर महज 73 लाख के बीच का कलेक्शन किया है. यह पहली बार है जब फिल्म की कमाई 1 करोड़ के मार्क से भी नीचे गिर गई हो.

फिल्म ने कितनी की कमाई?

इस फिल्म ने दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन को फिल्म ने करीब 1.35 करोड़ कमाए थे, जिससे उम्मीद थी कि फिल्म वर्किंग डेज में टिकी रहेगी, लेकिन मंगलवार की गिरावट ने फिल्म की हालत को और नाजुक कर दिया है. फिल्म की शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी. 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी ने पहले दिन करीब 53 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. लेकिन दूसरे दिन से ही इसकी रफ्तार कम होती गई. त्यौहार का खुमार उतरते ही फिल्म की पकड़ कमजोर होने लगी. दूसरे हफ्ते में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 15-20% तक सिमट गई है. खासकर हिंदी बेल्ट में तो स्थिति और भी खराब है, जहां फिल्म अब इक्का-दुक्का दर्शकों के लिए ही चल रही है.

बजट निकालना भी हुआ मुश्किल

'द राजा साब' का बजट 400 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है. 12 दिनों के बाद भी फिल्म भारत में 150 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. ऐसे में फिल्म के लिए अपनी लागत निकाल पाना अब एक नामुमकिन लग रहा है. बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' जैसी फिल्मों का दबदबा और चिरंजीवी की नई फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद' के साथ कड़े मुकाबले ने 'द राजा साब' के रास्तों पर कांटे बिझा दिए हैं. इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिस वजह से लोगों के अंदर इसे देखने का क्रेज नहीं जग सका.

क्या अब फिल्म का सफर खत्म होने वाला है?

फिल्म के गिरते आंकड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'द राजा साब' अब अपने सफर के अंतिम समय में है. जिस तरह से कलेक्शन अब लाखों में आ गया है, उससे यह साफ है कि फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों से उतर सकती है. प्रभास के पैन-इंडिया स्टारडम के बावजूद, फिल्म की कमजोर कहानी इसे 'डिजास्टर' की लिस्ट की ओर धकेल दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

