The Raja Saab Box Office Collection Day 13: प्रभास की 400 करोड़ी बजट वाली फिल्म, 13 दिन में हाल हुए बुरे, जानें कितनी हुई कमाई

प्रभास की फिल्म द राजा साब' की कमाई मेकर्स और एक्टर के लिए खतरनाक साबित हो रही है. 400 करोड़ में बनी इस फिल्म के कमाई का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने कितनी कमाई की.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 22, 2026 6:29 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'बाहुबली' स्टार प्रभास की चर्चा काफी तेज है, लेकिन इस बार वजह उनकी फिल्म की कामयाबी नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उसकी गिरती कमाई है. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab), जो 9 जनवरी 2026 को बड़े ताम-झाम के साथ रिलीज हुई थी, अब अपने दूसरे हफ्ते में ही दम तोड़ती नजर आ रही है. फिल्म के 13वें दिन के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि 400 करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली यह फिल्म एक बड़ा 'डिजास्टर' साबित हो सकती है.

13वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के 13वें दिन, यानी दूसरे बुधवार को 'द राजा साब' की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 13वें दिन भारत में महज 0.48 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह प्रभास जैसे सुपरस्टार की फिल्म के लिए बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं. फिल्म ने पहले हफ्ते में तो फिर भी अपनी पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन दूसरे हफ्ते के वीक डे में इसका ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है. अब तक फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन लगभग 141.98 करोड़ तक ही पहुंच पाया है.

भारी-भरकम बजट और भारी नुकसान

'द राजा साब' का बजट लगभग 400 करोड़ बताया जा रहा है. इतनी बड़ी लागत वाली फिल्म के लिए भारत में 13 दिनों में सिर्फ 141 करोड़ कमाना एक खतरे की घंटी है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब तक करीब 205 करोड़ के आसपास रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए कम से कम 350 करोड़ का शेयर कलेक्शन चाहिए था, जिससे यह फिल्म अब कोसों दूर नजर आ रही है.

क्यों फ्लॉप होने की कगार पर है 'द राजा साब'?

प्रभास की इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म के पिछड़ने के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिली-जुली और कुछ हद तक काफी खराब प्रतिक्रिया मिली. कमजोर स्क्रीनप्ले और औसत दर्जे के VFX ने दर्शकों को निराश किया. वहीं दूसरी तरफ संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं. चिरंजीवी की फिल्म को दर्शकों ने ज्यादा पसंद किया.

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की सुनामी

सातवें हफ्ते में भी रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का जलवा कायम है, जिसने 'द राजा साब' के हिंदी बेल्ट के कलेक्शन में बड़ी धूल चटाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म रिलीज के अगले ही दिन ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिसका सीधा असर थिएटर की ऑक्युपेंसी पर पड़ा. 'आदिपुरुष' और 'राधे श्याम' के बाद, 'द राजा साब' का ऐसा प्रदर्शन प्रभास के लिए एक और झटका माना जा रहा है. हालांकि 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' ने जबरदस्त कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

