The Raja Saab Box Office Collection Day 14: 'तू क्या राजा बनेगा रे...', 14 दिन में ही प्रभास की फिल्म हुई रेस से बाहर, जानें कितनी हुई कमाई

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' को लेकर रिलीज से पहले जैसा बज था, वैसा रिस्पॉन्स बॉक्स ऑफिस पर देखने को नहीं मिल रहा है. फिल्म ने अपने पहले दिनों में तो शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे हफ्ते में कदम रखते ही इसके कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है. 14वें दिन यानी गुरुवार के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि फिल्म अब धीरे-धीरे सिनेमाघरों से उतरने होने की कगार पर है.
14वें दिन का कलेक्शन
प्रभास जैसे बड़े सितारे की फिल्म के लिए 14वें दिन का कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अपने 14वें दिन भारत में महज 0.51 करोड़ (51 लाख) रुपये का कारोबार किया है. यह बुधवार के मुकाबले मामूली उछाल तो है, लेकिन 400-450 करोड़ के भारी-भरकम बजट वाली फिल्म के लिए यह आंकड़े बहुत ही कम हैं.
जानें कुल कितनी हुई कमाई
14 दिनों के सफर के बाद 'द राजा साब' का भारत में कुल कलेक्शन लगभग 142.71 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच गया है. फिल्म का प्रदर्शन मुख्य रूप से तेलुगु राज्यों में ही बेहतर रहा है, जबकि हिंदी बेल्ट में फिल्म दर्शकों को जुटाने में पूरी तरह नाकाम रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते 130.25 करोड़ की कमाई की. वहीं दूसरे हफ्ते में इसने सिर्फ 12.46 करोड़ का कलेक्शन किया. इस तरह से भारत में ये फिल्म 142.71 करोड़ की ही कमाई की. जबकि वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 204 करोड़ की कमाई की है.
क्यों फेल हुई 'द राजा साब'?
फिल्म का बजट करीब 400 से 450 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इतनी बड़ी लागत वाली फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 500-600 करोड़ का बिजनेस करना था, लेकिन फिल्म 200 करोड़ के पार जाने में ही पसीने छोड़ रही है. हॉरर-कॉमेडी जॉनर होने के बावजूद, फिल्म की कहानी और निर्देशन दर्शकों को बांधने में असफल रहे. सोशल मीडिया पर मिले जुले और नकारात्मक रिव्यूज ने इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया.
प्रभास की फ्लाॅप फिल्में
सिनेमाघरों में पहले से मौजूद 'धुरंधर' जैसी फिल्मों ने इसे कड़ी टक्कर दी है. दर्शकों ने नई रिलीज के मुकाबले पुरानी जमी हुई फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद किया. 'बाहुबली' के बाद प्रभास की 'साहो', 'राधे श्याम', और अब 'द राजा साब' ने बॉक्स ऑफिस पर वैसा करिश्मा नहीं दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी. (हालांकि 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' सफल रही थीं). 'द राजा साब' का फ्लॉप होना प्रभास के करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
