The Raja Saab Box Office Collection Day 6: 'बाहुबली 1' से भी कम कमा रही 'द राजा साब', 6वें दिन इतना हुआ कलेक्शन

प्रभास की फिल्म द राजा साब' का क्रेज लोगों में खत्म हो रहा है. इस फिल्म की कमाइ अब तेलुगु भाषा तक ही रह चुकी है. वहीं हिंदी वर्जन में यह फिल्म बहुत पीछे ही चुकी है. आइए जानते हैं फिल्म ने छठवें दिन कितनी कमाई की है.

इंडिया सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) को लेकर जो उम्मीदें थीं, वे अब धीरे-धीरे धूमिल होती नजर आ रही हैं. 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक ठंडी शुरुआत की और अब अपने पहले हफ्ते में ही दम तोड़ती नजर आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का प्रदर्शन प्रभास की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों तो दूर, उनकी पहली पैन-इंडिया फिल्म 'बाहुबली: द बिगनिंग' (Baahubali 1) के मुकाबले भी फीका पड़ता जा रहा है.

6वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के 6वें दिन यानी पहले बुधवार को 'द राजा साब' की कमाई में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला. Sacnilk के शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर भारत में लगभग 5.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म का क्रेज अब सिर्फ तेलुगु बेल्ट तक ही सीमित रह गया है, जबकि हिंदी वर्जन में यह फिल्म बुरी तरह पिछड़ रही है.

अब तक की टोटल कमाई

Sacnilk के अनुसार, इस फिल्म ने शुक्रवार को ओपनिंग करते हुए 53.75 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 19.10 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले मंडे को 6.29 करोड़ का कलेक्शन किया है और पांचवे दिन फिल्म ने 4.85 करोड़ की कमाई की है. फिल्म ने छठवें दिन 5.25 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म का कुल कलेक्शन 124.65 करोड़ हो गया है.

'बाहुबली 1' से भी कम क्यों है कमाई?

फिल्म की तुलना जब 'बाहुबली: द बिगनिंग' से की जाती है, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं. 'बाहुबली 1' ने साल 2015 में रिलीज होने के बाद अपने पहले हफ्ते में जो पकड़ बनाई थी, वह 'द राजा साब' से कहीं अच्छा है. जहां 'बाहुबली' ने हिंदी मार्केट में धीरे-धीरे अपनी जगह बनाई थी, वहीं 'द राजा साब' का हिंदी कलेक्शन 6 दिनों के बाद मात्र 18-20 करोड़ के आसपास सिमटा हुआ है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 53 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, लेकिन सोमवार आते ही इसकी कमाई में 65% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई.

400 करोड़ का भारी बजट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्देशक मारुति की इस फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ के बीच बताया जा रहा है. भारी-भरकम VFX और बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में नाकाम रही है. फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज और कमजोर कहानी इसके डूबने की बड़ी वजह बन रहे हैं. जिस रफ्तार से फिल्म चल रही है, उसके लिए अपना बजट निकाल पाना भी अब नामुमकिन सा लग रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

