The Raja Saab Box Office Collection Day 7: कछुए की चाल से चल रही प्रभास की 'द राजा साब', जानें 7वें दिन की टोटल कमाई

प्रभास की बड़ी बजट वाली फिल्म 'द राजा साब' का क्रेज लगातार कम होता जा रहा है. शानदार ओपनिंग के बाद इस फिल्म की कमाई लगातार गिरती नजर आई है. आइए जानते हैं...

साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'द राजा साब' (The Raja Saab) को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस हॉरर-कॉमेडी से जितनी उम्मीदें थीं, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े उससे बिल्कुल उलट कहानी बयां कर रहे हैं. संक्रांति और पोंगल की छुट्टियों के बावजूद फिल्म की कमाई में वो उछाल नजर नहीं आया जिसकी उम्मीद मेकर्स कर रहे थे. वहीं इस के पीछे रिलीज होने वाली फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका कर रहीं हैं. आइए जानते हैं इस फिल्म की कमाई.

7वें दिन का कलेक्शन

रिलीज के 7वें दिन यानी पहले गुरुवार को भी फिल्म कछुए की चाल से चलती नजर आई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में सभी भाषाओं में मिलाकर करीब 5.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. गौर करने वाली बात यह है कि पोंगल की छुट्टी होने के बावजूद कमाई में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं दिखी. Sacnilk के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 53.75 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़ की कमाई की. वहीं इस फिल्म ने तीसरे दिन यानी रविवार को 19.10 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले मंडे को 6.29 करोड़ का कलेक्शन किया है और पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को फिल्म ने 4.85 करोड़ की कमाई की है. छठवें दिन फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और 7वें दिन भी फिल्म ने 5.65 करोड़ की कमाई की. इस तरह से फिल्म का कुल कलेक्शन 130 करोड़ हो गया है.

हिंदी भाषा में नहीं चल रही फिल्म

प्रभास की पैन-इंडिया अपील के बावजूद हिंदी बेल्ट में 'द राजा साब' दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है. तेलुगु राज्यों में फिल्म फिर भी थोड़ा बहुत संघर्ष कर रही है, वहीं नॉर्थ इंडिया में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के जलवे के आगे 'राजा साब' फीकी पड़ गई है. 'द राजा साब' का बजट करीब 400 से 450 करोड़ बताया जा रहा है. एक हफ्ते के बाद फिल्म का 130 करोड़ तक ही पहुंच पाना मेकर्स के लिए चिंता का विषय है. हालांकि, फिल्म ने ओटीटी राइट्स और प्री-रिलीज बिजनेस से काफी पैसे जुटाए हैं, लेकिन धीरे धीरे यह फिल्म फ्लॉप होने के कागार पर पहुंच चुकी है.

कमाई कम होने के कारण

इस फिल्म की कम कमाई के पीछे का कारण भी समाने आया है. दरअसल, कमजोर स्क्रिप्ट और पुराने ढर्रे की कॉमेडी दर्शकों को पसंद नहीं आई. 'धुरंधर' अपने छठे हफ्ते में भी 'राजा साब' से ज्यादा क्रेज बनाए हुई है. प्रभास की फिल्म में ना हो ढंग के हॉरर सीन हैं और ना ही कॉमेडी सीन. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

